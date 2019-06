Quejigo:"Tenemos que ser ambiciosos, es algo que voy a transmitir desde el día 1 a las jugadoras y al club"

Ha sido presentado de manera oficial el nuevo técnico del Albacete Femenino, Miguel Ángel Quejigo. Tras varias semanas de trabajo, el madrileño de 31 años ha sido el elegido para liderar el nuevo proyecto del Fundación Albacete, para que el equipo vuelva a la máxima categoría del fútbol femenino español.

Quejigo tiene 3 años de experiencia en el fútbol femenino de máximo nivel con Rayo Vallecano y Madrid CFF. Ha dicho que está muy contento e ilusionado porque el club entiende el fútbol de la misma forma que lo hace él. Tiene ganas de afrontar el reto de llevar de nuevo al Albacete Femenino a Primera.

“Tenemos que intentar se un equipo dominador, ganadores de duelos en cada partido porque creo que es importante no solo manejar los tiempos con el balón sino cuando el balón no lo tienes. Tienes que ser participe de esa fase defensiva también. Quiero un equipo sobre todo competitivo, que sea agresivo, que sea ambicioso, que en el día a día demuestre que queremos ir a por todos los partidos y luego los resultados es lo único que no vamos a poder dominar. Si el equipo y las jugadoras son capaces de sentir que quieren ir a por el partido estaremos más cerca de poder tener resultados positivos, que si al final nos acomodamos o nos creemos que ya por ser un equipo recién descendido vamos a tener esa opción de poder subir. Tenemos que ser ambiciosos, es una cosa que voy a transmitir desde el día 1 a las jugadoras y al club”, es la idea del entrenador Miguel Ángel Quejigo.