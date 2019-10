Quejigo: "El camino que estamos siguiedo creo que es el acertado"

Tras 6 jornadas en Segunda División, el equipo ha conseguido 4 victorias dejando la portería a 0, una derrota por la mínima ante el Santa Teresa y un empate a 1 ante el Alhama en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. El entrenador Miguel Ángel Quejigo afirma que, "nos ha faltado acierto, sin ninguna duda, el partido de Santa Teresa no conseguimos materializar los acercamientos que teníamos. El otro día contra el Alhama un partido que si en la primera parte estamos medio acertados nos hubiéramos ido uno o dos a cero con tranquilidad, ya para afrontar segunda parte. No conseguimos irnos con ese resultado a favor y al final, pues nos encontramos en la segunda parte con un resultado igualado que teníamos que seguir nosotros intentando ir a por el partido y al final, pierdes puntos que lo normal es que no los hubieras pedido por las sensaciones del partido, por las sensaciones que dio el equipo. Porque encima el rival nos finalizó muy poco a portería y creo que lo preocupante sería no llegar. Yo creo que el equipo está llegando, en este momento nos está faltando un pelín de acierto, pero en el momento que consigamos una racha de acertar conseguiremos hacer los goles, que nos hacen falta para poder sumar de tres en tres".

El Fundación Albacete viaja para enfrentarse al Córdoba, mañana sábado a las 4 y media de la tarde. El equipo tan solo cuenta con las bajas por lesión de Sandra Luzardo y Rebeca. Elena es duda por molestias en una rodilla.

Quejigo hacía balance, "es verdad que nos está faltando, no regularidad en el juego porque creo que nos estamos volviendo en cuanto a juego superiores a los rivales, creo que lo rivales nos tienen mucho respeto desde el inicio de los partidos, pero si regularidad en cuanto a encontrar sensaciones. Creo que el equipo evidentemente, ahora mismo tiene que llevar una mentalidad ganadora de querer subir y quizás esa autopresión que nos estamos metiendo todos desde cuerpo técnico al vestuario pues empieza siempre con nervios en los primeros minutos y nos cuesta ser un poco más precisos. Pero bueno creo que la dinámica del equipo es buena, creo que el equipo está entrenando muy bien. Estamos siendo superiores en los partidos, lo que pasa en el fútbol es que el rival también hace méritos para intentar llevarse los puntos y el camino que estamos siguiedo creo que es el acertado".