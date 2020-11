Quejigo: "Algunos clubes no están usando bien el protocolo Covid"

Hace una semana fue el Levante B el que anunció el positivo por Covid19 de una de sus jugadoras lo que provocó el aplazamiento del partido que las valencianas debían disputar en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. Siete días después, las mismas circunstancias, aunque en este caso el equipo es el Valencia B. Ante esta situación, el entrenador del Funda, Miguel Ángel Quejigo, no se ha mordido la lengua al afirmar que algunos clubes no están utilizando de forma adecuada el protocolo establecido. "Hay que retocarlo porque no tiene ningún sentido que sigamos en esta dinámica porque la competición se desvirtúa -ha dicho-".

El entrenador del Funda ha añadido que "estás toda la semana preparando una competición que es la que te evalúa el trabajo y cuando pasas dos semanas en las que al final no juegas, no sabes si tu trabajo es bueno o no". Quejigo indicó que "hay un problema generalizado y es que los clubes no están haciendo un buen uso del protocolo. En cuanto los clubes tienen un positivo o tienen un par de jugadoras importantes que se marchan con el primer equipo, utilizan el protocolo para no jugar y eso no es gratificante para nadie. De esta manera, el protocolo no se utiliza para proteger la salud".

El entrenador del equipo de Reto Iberdrola del Albacete Balompié confía en que tantos aplazamientos no afecten finalmente al desarrollo de la competición ya que antes de que comience la segunda vuelta, han de jugarse todos ellos. "Cada vez que se aplaza un partido, se te comprime el calendario por delante y es un problema añadido porque se ve afectada la dinámica de la competición ya que unos clubes descansan más que otros, aparte de que con tantos partidos aplazados, no sabes en qué punto de la clasificación estás".

Miguel Ángel Quejigo considera que "la Federación Española de Fútbol es la que tiene que tomar el protocolo de la competición y no dejar que los clubes sean los que con un solo positivo, aprovechen para pedir un aplazamiento".