Quejigo: "Me gustaría que continuase la competición"

El entrenador del Albacete Femenino, Miguel Ángel Quejigo ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación desde casa. Afirma que se encuentra bien y que afronta el día a día con trabajo y tiempo de ocio, viendo series y jugando a videojuegos, pero reconoce que echa de menos entrenar y al equipo.

Quejigo nos cuenta, que el contacto con las jugadoras es a diario y sobre todo, con Pepe, el preparador físico, que intenta que las chicas se salgan un poco de la rutina impuesta por la situación y les envía diferentes ejercicios a través de juegos.

El entrenador del Fundación Albacete, opina que al ser tan largo el parón por el coronavirus es necesario una pretemporada de 15 a 20 días antes del reinicio de la competición, para prevenir lesiones y que las jugadoras lleguen a un buen nivel.

“Me gustaría que continuase la competición aunque tengamos que irnos a junio o julio, no me importaría porque terminar la temporada así, tal y como está, me parecería una sensación muy fría y no me gustaría. Tenemos 8 jornadas por delante, habrá partidos entre semana, pasaríamos a competir domingo, miércoles, y otra vez, domingo. La dinámica cambiaría y creo que, eso favorece al equipo porque tenemos una plantilla bastante amplia, donde el nivel de las jugadoras es muy alto y eso, nos ayudaría a poder afrontar la competición con máximas garantías, al poder hacer rotaciones de un partido a otro, sin ningún problema”, explica Miguel Ángel Quejigo.

El técnico reconoce que hay jugadoras, que llevan el confinamiento mejor que otras, porque algunas son más movidas, y que todas tienen ilusión de afrontar la última parte de la temporada, volver al día día, y poder defender el escudo del Albacete.

Por último, Quejigo apela a la responsabilidad para afrontar esta difícil situación. Quiere que te quedes en casa, con la ilusión de volver a vivir la pasión del fútbol.