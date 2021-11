Históricamente, no suele responder el Albacete Balompié a esas expectativas que se generan en la previa de un encuentro como el de esta noche en Sanlúcar de Barrameda. Si ante el conjunto de Pedro Buenaventura, el Alba fuera capaz de ganar, sería líder de su grupo de Primera RFEF, un hecho puntual (o no) pero que puede incomodar o exigir a tus rivales, por mucha competición que quede por delante.

Para dar ese golpe en la mesa, el cuadro manchego, desde este jueves en Sanlúcar, debe superar al rival, eso es evidente, pero también tiene que vencer a sus propios fantasmas, los que pueden aparecer recordando los batacazos sufridos en los viajes a Baleares, Villarreal o más recientemente a la Línea de la Concepción.

No importa el estado del césped, no importa jugar en viernes y menos aún el partido de Copa del martes en el Belmonte. Así lo confirmaba antes de marchar el entrenador gallego del Alba, Rubén de la Barrera, que para el choque de esta noche, tiene claro que contará de nuevo en la portería con Bernabé Barragán "Ya lo he hablado con él y volverá" ya que la sustitución por Rosic del pasado domingo obedeció más a la presión que a una lesión.

En la lista de expedicionarios a tierras andaluzas, vuelven a estar ausentes por lesión Yaimil Medina, Jeisson Martínez y Javi Jiménez, mientras que Julio Alonso se lo pierde por acumulación de amonestaciones. De esta forma, y con Barragán en la portería, lo más lógico es que repitan Diegui Johannesson, Djetei y Boyomo en defensa y que el sustituto de Alonso sea Eric Montes. En el centro, Sergi Maestre y David del Pozo manejando el juego, con Rubén Martínez, Fran Álvarez y Manu Fuster fijos, sobre todo éste último después de sus dos tantos al Barça B. Queda la duda de saber si repetirá Sergi García o si será Jordi Sánchez el que complete el once albaceteño

Un rival veterano

El Alba tendrá enfrente esta noche a un equipo que viene de perder tres de los últimos cuatro partidos, que ha conseguido cinco victorias en lo que va de liga y que llegó a ponerse líder en la tercera jornada tras ganar en Castellón con un gol de penalti de ¡Dani Güiza! Sí, el campeón de Europa 2008, con 40 años, forma parte de esta plantilla veterana en la que Pedro Buenaventura se sienta en el banquillo.

Un detalle más será el del estadio: El Palmar es un clásico de los escenarios futbolísticos de Segunda B, un campo de dimensiones reducidas en el que si el césped no está en las mejores condiciones, sí lo va a estar su iluminación, ya que el Ayuntamiento de Sanlúcar ha instalado nueva iluminación led. En eso parece que le ganan al Belmonte y a la dialéctica que club y Ayuntamiento mantienen desde hace meses, casi años sobre este tema.

Al término del encuentro de este viernes, la expedición manchega volverá a Albacete por carretera, estando prevista la llegada pasadas las siete de la mañana. El sábado será jornada de descanso y el domingo habrá que ponerse de nuevo a entrenar ya que el martes llega la segunda ronda eliminatoria de la Copa del Rey ante el Racing de Ferrol en el Carlos Belmonte.

