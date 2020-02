Presentación de David Querol y Sergio Sánchez

Han sido presentados de forma oficial el delantero David Querol y el central Sergio Sánchez, como jugadores del Albacete Balompié hasta final de temporada, ambos en calidad de cedidos procedentes del Cádiz CF.

David Querol de 31 años, cuenta con más de 130 partidos en la categoría de plata. Ha defendido la camiseta del Cádiz en 20 partidos y ha marcado cinco dianas desde su llegada al club andaluz la pasada temporada. El atacante de Reus ha comentado que recibió más ofertas de clubes extranjeros y de equipos de la Segunda división española. Ahora ha pasado de estar en un equipo líder a otro en puestos de descenso. “Estaba en una casa de lujo pero si faltaba no se daban cuenta y había una casa que está en reformas que me preguntaba todos los días, que les gustaría que fuese, al final se preocupaban por mí todos los días y eso es lo que me hizo hacer venir para aquí, al final uno quiere estar donde más le quieren” comenta el delantero.

Querol es un futbolista, que en sus inicios ocupó la posición de extremo, pero en los últimos años ha jugado en punta. “Me encuentro más cómodo de delantero, pero es cierto que todos los años he jugado en banda porque los míster, por mis características, por ir al espacio, les ha gustado que juegue en banda, pero me gustaría jugar en punta, pero no lo decido yo. He venido a aportar y donde diga el míster jugaré”.

El 9 del Albacete afirma que ha llegado al conjunto manchego para intentar sumar y aportar goles, que es lo que le hace falta al equipo. El delantero disputó sus primeros minutos con el conjunto manchego a las órdenes de Ramis, la pasada jornada en Oviedo. Y ahora, el equipo blanco ya ha realizado dos sesiones de trabajo con el técnico Lucas Alcaraz. “No puedo decir mucho, pero la verdad que la ilusión la tenemos todos, ayer se vio en el entreno el carácter que tiene Alcaraz, yo creo que esto nos puede venir bien a todos”.

Sergio Sánchez de 33 años, natural de Mataró fue el último jugador que se ha incorporado al Albacete tras el mercado invernal, debido a la lesión de Nico Gorosito. El central catalán llega para reforzar el eje de la zaga del conjunto blanco, ya que cuenta con una larga experiencia. 168 partidos en Primera división defendiendo las camisetas de Espanyol, Racing de Santander, Málaga y Sevilla. 43 encuentros en la categoría de plata con Castilla y Cádiz. 8 partidos en Champions y 6 en Europa League. En su palmarés dos Copas del Rey y además, cuenta con experiencia internacional en el Panathinaikos de Grecia y Rubin Kazan de Rusia.

Sergio Sánchez recaló en las filas del Cádiz, el pasado mercado invernal teniendo un papel importante en el equipo andaluz, donde jugó 22 encuentros en la segunda vuelta y anotó un gol. Pero esta campaña tan solo ha disputado 90 minutos, ante el Alcorcón donde el equipo gaditano perdió con un resultado de 3 a 0 en el estadio de Santo Domingo.

“Obviamente, el ritmo de competición no es el idóneo, pero he estado entrenando a diario muy bien, sin problemas físicos y la verdad que me encuentro bastante bien. Intentaré aportar mi experiencia, todo lo que se me da bien y lo pongo al servicio del equipo, del entrenador, para finalmente sea la suma del equipo la que saque esta situación hacia delante” explica el central.

Los jugadores que se han incorporado ahora al Albacete, Jon Erice, Diego Caballo, Chema Núnez, David Querol y Sergio Sanchéz han llegado al equipo en un momento complicado. Sergio comenta que Ramis hizo lo posible para que Querol y él llegaran al conjunto manchego, “Es una situación un poco incómoda porque al final Luis Miguel Ramis es el que hace bastante para que nosotros pudiéramos venir, pero la situación entiendo también por el club que era difícil de sostener, creo que el cambio al final hay momentos en los que es necesario esa reacción. Creo que la incorporación de Lucas Alcaraz es la acertada, que ha demostrado en su carrera que es capaz de solventar situaciones complicadas y al final esto es fútbol, adaptarse, intentar sumar y al final el Albacete es un conjunto de jugadores, de cuerpo técnico, de aficionados que son los que tenemos que sacar esto hacia adelante”, dice el central Sergio.

Además, Sergio Sáncehez destaca del Albacete, “grupo espectacular, nos han hecho muy fácil la llegada. Hay cierta preocupación porque son los primeros que quieren sacar esta situación hacía delante. Tienen un compromiso brutal y necesario ante situaciones así, eso la verdad da tranquilidad”.