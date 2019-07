Pedro Torres: "Queremos darle un pulso al baloncesto en la ciudad desde la unión y la ilusión"

El traumatólogo, Pedro Torres hace unas semanas asumió el cargo de presidente del Albacete Basket. Ha sido el médico del equipo durante las 3 últimas temporada. Desde pequeño ha jugado al baloncesto y admite que es el deporte que más ha practicado, pero lo dejó por los estudios aunque ha seguido jugando a nivel a amateur. “El baloncesto es mi pasión y por eso estoy aquí” reconoce Pedro Torres.

“Si hace 4 años me hubiesen dicho que lo iba a presidir algún día hubiese dicho que estaban locos. Nunca pensé en hacer esto, pero hace unos meses José Miguel Mirasol decidió que después de 5 años quería dejarlo y no hubo nadie más que diese el paso a querer presentarse y tras valorarlo con mi familia y también animado por el resto de compañeros al final me decidí. Al ser presentada solo mi candidatura fui nombrado presidente” afirma Torres.

El Albacete Basket, la pasada campaña consiguió salvar la categoría para seguir militando en la LEB Plata. Torres afirma que, “Debe ser una temporada de consolidación del proyecto, de afianzarnos en la categoría, de mejorar el club a nivel tanto de estructura como de coordinación entre los diferentes estamentos del club y un poco a nivel deportivo. Llevamos trabajando desde abril en dar forma al grupo. Teníamos intención de hacer 4 ó 5 renovaciones de jugadores importantes, pero al final no todas van a ser posibles y ya tenemos avanzado bastante la configuración de la plantilla, ya hemos anunciado algún fichaje y en los próximos días anunciaremos alguno más”

El club ha fichado al técnico David Varela. “Una vez que decidimos no renovar a Alfredo Gálvez y contratamos a David Varela porque es un entrenador con experiencia, con conocimiento de la categoría y del mercado y tenemos plena confianza en él aunque las decisiones también son colegiadas. Pero la máxima responsabilidad es del entrenador porque creo que debe ser así” opina el presidente.

Alfredo Gálvez dirigió el Albacete Basket durante 7 temporadas, Pedro Torres hace una valoración de la pasada campaña y del trabajo de Gálvez:“Tanto en público como en privado siempre voy a reconocer la figura y el trabajo de Alfredo Gálvez. Creo que sin el trabajo de Alfredo el Albacete Basket no estaría hoy donde está. Ha sido una temporada muy difícil tanto a nivel deportivo como institucional. Por el desgaste de tanto tiempo y del día a día, al final consideramos que lo mejor era cambiar, pero yo siempre voy a reconocer su trabajo y que ahora no continúe no quiere decir que no haya que poner el valor lo que hizo por el club”.

El presidente del Albacete Basket afirma que, "el objetivo básico del club es afianzarse en la categoría en la LEB Plata. Es una categoría muy difícil, en la que muchos equipos con mucho presupuesto no han podido ascender y decir ahora que el objetivo es el ascenso sería irreal. Nosotros tenemos un presupuesto muy limitado comparado con otro equipos y nuestro objetivo es mantener la categoría desde la ilusión y el trabajo diario no vamos a renunciar a llegar a lo más algo posible”.

El Albacete Basket ha lanzado su campaña de abonos de cara a la próxima temporada. Los aficionados tienen hasta el jueves 4 de julio, bien para renovar sus abonos o bien para conseguirlo y seguir al equipo albaceteño.

Por último, el presidente del equipo lanza este mensaje a la afición: “Dar las gracias a la afición porque sin ellos no estaríamos donde estamos. Creo que tenemos una de las mejores aficiones de la categoría. Animarles a que sigan haciéndolo. Queremos darle un pulso al baloncesto en la ciudad desde la unión y desde la ilusión. Que nos animen, que los apoyen porque creo que va a ser una entrevista bonita”.