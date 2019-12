Olabe: "Somos conscientes de que en casa nos está costando un poco más"

El Albacete Balompié se ejercita de cara al próximo encuentro ante el CF Extremadura de este viernes a las 12:00 horas en el Carlos Belmonte.

En el entrenamiento del martes no se pudo ver a Nico Gorosito, que continúa con su recuperación; ni a Leonardo Capezzi, que el lunes se retiró de la sesión; ni tampoco estuvo Alberto Benito, que recordemos se lesionó el tobillo derecho ante la Ponferradina.

El próximo partido del conjunto de Ramis será más significativo para Roberto Olabe, ya que la pasada temporada militó en las filas del equipo extremeño. “Todos los partidos son especiales, cuando te enfrentas a un antiguo equipo en el que estuviste muy a gusto tanto con los compañeros, con los dirigentes, con la afición, sí que es especial volverse a ver y poder jugar contra ellos".

El centrocampista salmantino del Albacete BP opina cómo ve a su ex equipo en la presente campaña, “Creo que el Extremadura tiene un gran equipo, creo que empezaron con un nivel de juego muy bueno. Si que es verdad, que no tuvieron suerte, no fueron acompañados con resultados positivos y son un equipo que tiene las cosas bastante claras, el míster lo transmite bien y yo creo que tiene un buen equipo, que van a conseguir darle la vuelta a la situación que tiene ahora un poco adversa".

Roberto Olabe afirma que no tienen nervios ni presión, que trabajan durante todas las semanas con la idea de sacar los tres puntos, pero reconoce que deben mejorar a la hora de encarar las adversidades que se dan durante los partidos.

“Somos conscientes de que en casa nos está costando un poco más y al final, trabajamos todas las semanas para intentar plasmar lo que entrenamos en los partidos y con ganas de poder brindarle a la afición una buena actuación y los 3 puntos”.

Olabe también ha hablado sobre el encuentro ante la Ponferradina, comenta que fue uno de los partidos en los que más acercamientos con peligro hicieron, pero que fue una pena no conseguir los tres puntos porque considera que el equipo se lo merecía. Aunque añade, que se trajeron un punto a casa y eso siempre es importante.

El futbolista salmantino ha sido preguntado sobre si ha cambiado algo en él desde la temporada pasada a ésta y se mostró autocrítico con su trabajo, “No sé si ha cambiado algo, son momentos de forma. El primero que sabe que no está al nivel esperado o a un buen nivel soy yo. Soy el primero que trabaja todos los días para intentar aportar lo máximo al equipo y en eso estamos”.

Olabe concluye diciendo que, “La exigencia es buena, yo creo que si no nos exigiéramos creo que no mejoraríamos, que no tiraríamos para adelante y creo que el nivel de exigencia tenerlo alto está bien, lo afrontamos como un reto y que haya exigencia a mi me parece perfecto”.