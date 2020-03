Noguerol: "El fútbol es un deporte colectivo y se necesita un periodo de pretemporada"

La semana pasada, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales ya dijo, que el inicio de las competiciones tanto profesionales como no profesionales, estaba supeditado a lo que dictaminase las autoridades competentes. La intención de federación es que “las competiciones se terminarán antes del 30 de junio, a poder ser con público, siempre y cuando lo permitan las autoridades. Aunque Rubiales afirmaba que el 30 de junio “no tiene porqué ser un muro infranqueable. Si el 30 de junio quedan partidos por disputar, la RFEF va a luchar porque haya una justicia, homogeneidad, igualdad y todos los equipos puedan disputar todos sus partidos, para que la clasificación sea acorde a lo que tiene que ser, ganada en el campo”. Además, este lunes, 23 de marzo la RFEF emitió un nuevo comunicado en el que expresa que la Comisión de Seguimiento prevista en el vigente Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga acordaban la suspensión de las competiciones profesionales de fútbol, hasta que las autoridades competentes del Gobierno de España y de la Administración General del Estado consideren, que se pueden reanudar sin riesgo para la salud.

En España, el estado de alarma se ha prolongado quince días más. Esto supone un parón de un mes como mínimo para los futbolistas.

Le hemos preguntado a Fran Noguerol, adjunto a la dirección deportiva del Albacete, ex jugador del equipo primer equipo durante 6 temporadas y ex entrenador del Atlético Albacete, sobre la reanudación de la competición, “confío en los dirigentes políticos y los dirigentes de la federación, LaLiga, los clubes y en las reuniones diarias que están teniendo. Se tiene que llegar a una decisión consensuada, que sea lo menos mala posible. El fútbol está formado por personas y lo más importante que tenemos es la salud y es lo que va a primar. La economía, que también es importante, pero está por detrás. Nos toca asumir la realidad que tenemos, van a venir momentos complicados y hay que afrontarlos”.

En cuanto a cómo de arriesgado puede ser el regreso a LaLiga para la salud de los jugadores respecto a lesiones, Noguerol nos da su opinión como ex futbolista, “en el hipotético caso de que se reanudara la competición, es inevitable tener en cuenta cuánto ha durado este periodo en el que el deportista está inactivo, por mucho que te mantengas en casa o en el gimnasio, el que lo tenga. Nunca, es lo mismo el entrenamiento individual, que el entrenamiento colectivo. El fútbol es un deporte colectivo y se necesita un periodo de pretemporada, es clave e indispensable, ya que no puedes reanudar la competición sin más porque es un deporte muy exigente, mucho más de lo que la gente se cree y no puedes volver a ponerte en forma para competir en tres días, con un mínimo de calidad. No es lo mismo que el parón sea de quince días, que el parón sea de un mes, a que sea de un mes y medio entonces, eso es inevitable el periodo de pretemporada va a tener que estar sí o sí, porque hay riesgo de lesiones y que en la competición el jugador esté al cuarenta por ciento. Es imposible, que te pongas en forma otra vez, por mucho que estés cuidando la alimentación y que hagas deporte a diario, no tiene nada que ver con un entrenamiento colectivo formando parte de un equipo, eso es otro de los aspectos que van a tener que tener muy en cuenta porque no puedes reanudar por reanudar, si lo quieres reanudar con un mínimo de seriedad o para que la competición vuelva a ser lo exigente que era, necesitas una pretemporada, el tiempo dependerá de cuánto sea el parón”.

En lo personal, Noguerol está viviendo esta situación de crisis debido al COVID-19, “con mezcla de sensaciones, por una parte tenemos todos la sensación de estar viviendo algo impensable hace dos semanas, que millones de personas estemos condicionados, con respecto a la vida que teníamos hacer nada, pero por otra parte asumiendo que las cosas son así y haciendo caso de la gente que nos dirige y los consejos que nos dan. En este caso, toca estar en casa, teletrabajar, los que nos lo podemos permitir, y ayudar en lo que podamos a no propagar el virus y no contagiarnos para no colapsar el sistema y que esto, se pueda superar cuanto antes”.