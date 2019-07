Movimientos en el baloncesto albaceteño

El baloncesto albaceteño se ha quedado helado por la lesión en la cadera izquierda del jugador norteamericano Tyler Rudolph. El ala-pívot llegado en 2018 al Albacete Basket tendrá que pasar por quirófano y estará alejado de las canchas de baloncesto durante un perído de tiempo indefinido. El club ha resaltado en un comunicado la lucha, la garra y el carácter ganador del que fuera "Player of the year 2017-2018" (jugador del año) en su conferencia de la NCAA (Liga Universitaria Americana). El conjunto manchego, además de desearle una pronta y buena recuperación, ha querido cerrar cuanto antes a su sustituto. El elegido es Edvind Lamo, internacional por Noruega. Por tanto, no supone una modificación muy grande en el organigrama de la plantilla, puesto que se trata de un cambio hombre por hombre en la misma posición. El nuevo refuerzo del Albacete Basket llega porcedente de la liga de su país, y es considerado un jugador muy completo en su demarcación, ya que promedia18,6 puntos, 9,9 rebotes, 3,3 asistencias y 1,5 tapones por partido. Además, posee un gran salto y aporta puntos tanto dentro como fuera del perímetro.

Por otro lado, el mercado de fichajes, sigue dejando nuevas altas en la categoría LEB Plata. Uno de los equipos que están animando esta ventana estival, es el Jafep Fundación Globalcaja La Roda. El conjunto rodense ha firmado al pívot egipcio, internacional por Dinamarca, Sami Eleraky, de 26 años. El espigado jugador danés de 2,13 metros de altura y 118 kilos de peso, aportará músculo y experiencia a un equipo que pretende realizar un juego vistoso y dar que hablar en la categoría. Además, por si fuera poco, tras el regreso de Javi Hernández, otra buena noticia para el combinado que dirge Sergio Vicente: la incorporación del jugador español Pablo Córdoba, ex del Albacete Basket. El escolta madrileño de 21 años y 1,90 metros de altura militó en la temporada 2017-2018 en el Estudiantes de Lugo de Liga EBA, llegando incluso a debutar y tener minutos con el Breogán en LEB Oro. Sus buenos registros (15,3 puntos, 50% en tiros de 2 y 30 minutos por partido) le llevaron al Arcos Albacete Basket el pasado año. Ahora, Sergio Vicente, su actual entrenador, ha valorado positivamente su juventud y claro el margen de mejora que tiene por delante.

Y para finalizar el pormenorizado análisis de las recientes incorporaciones de los equipos manchegos, terminamos con el CB Villarrobledo, que ha fichado al jugador sevillano de 22 años, Nacho Giráldez. El andaluz llega para cubrir la demarcación de alero, y es además, uno de los chicos con más proyección dentro de su generación. Procede del CBUtrera de Liga EBA y tiene experiencia en Plata, ya que disputó algún que otro minuto con el Aceitunas Fragata Morón. Se trata de un jugador muy atlético con un físico excelente, duro atacando el aro con un juego muy vertical. Tiene un buen tiro tras bote y puede defender tanto a grandes como pequeños. Es un jugador muy intenso en ambos lados de la pista y que no tiene miedo al contacto. Llega con la ilusión y la esperanza de afianzarse en una categoría tan competitiva y disputada como la LEB Plata. Con su llegada, los rojillos ya suman ocho altas en su plantilla: Héctor Jiménez, David Cuéllar, De Angelo Haley, Jhan Paul Mejía, N’kosi, Germán Martínez, Mukendi y Nacho Giráldez, sumándose la renovación del serbio Milan Suskavcevic.