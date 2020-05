Miguel Ángel: "Debutar en el Carlos Belmonte lo tengo pendiente"

Mientras elpresidente de LaLiga, Javier Tebas afirma que el riego de contagio es nulo durante los partidos de fútbol,el presidente de la Asociación Española de Medicina del Deporte, Pedro Manonelles asegura que no existe riesgo 0 en nada, que el fútbol está en el escalón medio y que los jugadores no pueden relajarse.

De forma paralela al debate, los equipos de Primera y Segunda continúan ejercitándose de forma individual en las ciudades deportivas. El Albacete Balompié vuelve este viernes por la tarde a entrenarse, donde no faltan las ganas de volver a competir. La buena noticia del parón del fútbol ha sido que jugadores que estaban lesionados ahora podrán tener la oportunidad de acabar la temporada. Es el caso del canterano Miguel Ángel, tras superar una grave lesión de rodilla puede ser una de las bazas de Lucas Alcaraz.

El delantero de Casas-Ibáñez cuenta que “la vuelta al trabajo ha sido un tanto rara después del parón de la pandemia, pero una alegría para todos encontrarnos de nuevo los compañeros, aunque no como nos gustaría más cerca todos en el vestuario. Pero es una alegría poder volver a entrenar aunque sean entrenamientos individuales, es hacer nuestro trabajo y lo que más nos gusta, entonces espero que se dé bien con las medidas oportunas y que pronto podamos volver a la competición”.

"Debutar en el Carlos Belmonte todavía lo tengo pendiente"

Miguel Ángel afirma que se encuentra bien y espera estar al nivel para cuando se le necesite entrar a jugar “el hecho de volver a hacer entrenamientos como el resto de mis compañeros es una alegría, después de una lesión tan grave como la que tuve y estoy preparado para ayudar en lo que sea y muy contento de volver”.

Su lesión de rodilla se produjo en agosto, a comienzos de temporada y el canterano reconoce que ha sido un proceso difícil pero ve el lado positivo “es proceso bastante duro, es una recuperación bastante dura pero te ayuda a madurar y a no pensar, solo centrarte en trabajar y realmente, esa constancia yo creo me va ayudar en lo que resta de temporada y en los próximos años”.

En su recuperación, Miguel Ángel soñaba con regresar al trabajo “es algo que día a día visualizar por motivarte en el trabajo y siempre lo he tenido en mente, el tema de volver a jugar, de debutar en el Carlos Belmonte que todavía lo tengo pendiente, pero con mucha alegría de poder volver”.

“Creo que puedo aportar muchas cosas, en el momento que me requieran estaré ahí" afirma Miguel Ángel

El joven delantero de Casas-Ibáñez tenía el apoyo de Ramis y ahora lo tiene de Alcaraz, que hace una semana dijo que tienen ilusiones puestas en Miguel Ángel. “Me llevé una gran alegría, después de que haya habido un cambio de míster y que hable así de tu vuelta pues siempre es una buena noticia. Quizás te entra un plus de presión de esa responsabilidad de tener que actuar, pero creo que también es importante que se nos cargue de esa responsabilidad para que saquemos nuestro potencial y muy contento por las palabras del míster” comenta Miguel Ángel.

Por último, Miguel Ángel afirma que en las 11 jornadas que quedan por disputar, no solo va a ser importante el aspecto físico y que está preparado para ayudar al equipo, en el objetivo de la permanencia. “Creo que puedo aportar muchas cosas, en el momento que me requieran estaré ahí. Los partidos se van a convertir en una lucha, la gente va no a llegar en plena forma y van a contar muchas más cosas además del balón y del juego, debemos estar preparados” concluye el delantero del Albacete.