Mauro Pérez: "Todo se hacía consensuado con el míster y reparto responsabilidades"

El director deportivo del Albacete, Mauro Pérez ha comparecido en la sala de prensa de la ciudad deportiva Andrés Iniesta. Ha afirmado que no pensó que se llegaría a la destitución de Ramis y su equipo de trabajo.“Nunca pensé que teníamos que llevar a ese punto. Confiábamos en el trabajo de Ramis por la trayectoria que ha tenido con nosotros, porque también yo y nuestra dirección deportiva creímos en él y le dimos la oportunidad de venir en su día. Sabíamos del buen hacer de su trabajo y lo bien que lo había hecho y por eso, para algunos quizás, puede ser demasiado tarde pero siempre creímos que podíamos revertir la situación, pero en Oviedo se vio un equipo más desordenado, desarbolado y en ese momento, decidimos que creímos que era la opción, la más lógica intentar dar un cambio a la dinámica que teníamos para incorporar un nuevo técnico”.

El director deportivo del club manchego, reconoce sus errores en la confección de la plantilla desde el inicio de temporada y reparte responsabilidades con Ramis. “Es evidente que todos tenemos que ser autocríticos, yo soy el primero, yo he sido muy autocrítico conmigo mismo puesto que es lo que te hace intentar mejorar y es evidente, que hemos cometido errores. Se han incorporado jugadores que no dieron el rendimiento que todos creíamos que tenían que dar, no quiero personalizar pero es cierto que tenemos que ser autocríticos. También he de decir que todo lo que se hizo no se hace porque Mauro Pérez diga ˋtraigo a este jugador o traigo a este otro', todo se hacía consensuado con el míster y reparto responsabilidades , pero también acepto los errores que uno ha cometido”.

Son muchos los comentarios en redes sociales que hablan de los pocos agentes, que representan a la mayor parte de jugadores del Albacete, y su amistad con el director deportivo de la entidad. Mauro Pérez se defiende de esas acusaciones, “creo que es claro y evidente, que no estoy mirando quién lleva a un jugar y quién no lo lleva. Yo lo que quiero intentar es reforzar al equipo y fichar los mejores jugadores posibles en la medida que nosotros podemos, a nivel económico para que el equipo funcione”.