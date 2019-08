Mauro Pérez: "No podemos fichar jugadores por lo que son, tenemos que fichar por lo que creemos que van a ser"

El mercado de fichajes finaliza el 2 de septiembre y el Albacete Balompié negocia la llegada de un central, pero son cautos porque no quieren equivocarse en la elección. El director deportivo del Albacete, Mauro Pérez además afirma que, si existiera la posibilidad de mejorar alguna posición más en el campo, lo valorarían. "Con respecto al central tenemos varias opciones, algunos pueden ser de Segunda, otros pueden ser de Primera e incluso mercado extranjero. Lo vamos a valorar porque al final no solo es un tema de gusto futbolístico sino de encajar números".

Por si hubiese dudas sobre la confección de la plantilla del Albacete Balompié de cara a la nueva temporada, el director deportivo Mauro Pérez explica que "solo quiero recordar que, Mathías Olivera había jugado 74 minutos en Primera División, que Álvaro Tejero venía de Segunda B, que Febas venía de no ser titular en la gran mayoría de los partidos en el Zaragoza, que Dani Torres venía de jugar muy poco, algún partido en copa; que Eugeni había ido al Lorca, en mitad de temporada fue al Cádiz y no jugaba… Nosotros no perdemos el camino que hemos marcado. Ahora pensamos en esos jugadores en el post del verano pero si pensamos en el verano pasado entendemos, que el camino es el mismo. No podemos fichar jugadores por lo que son, tenemos que fichar jugadores por lo que creemos que van a ser. El año pasado, en un porcentaje muy elevado los jugadores fueron lo que creíamos que podían ser e incluso alguno mejoró las expectativas que teníamos, creo que es el mismo camino. Creo que el Albacete tiene que fichar jugadores para que crezcan en el Albacete como los que nombré, que nos ayudaron a crecer a nosotros; pero ellos crecieron más que nosotros porque muchos de ellos han ido a equipos de Primera División. Ojalá todos estos jugadores crezcan con nosotros y nos ayuden a crecer", afirma Mauro Pérez.