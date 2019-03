Mauro Pérez: "El equipo ha rendido a un nivel muy alto. Vamos a ir final a final"

El director deportivo del Albacete Balompié, Mauro Pérez ha comparecido en sala de prensa y ha hablado de varios temas. El equipo liderado por Luis Miguel Ramis ha superado los 50 puntos que dan la permanencia en el fútbol profesional.

Mauro Pérez ha hecho balance: "Creo que somos el único equipo que actualmente no ha perdido en casa y creo que somos el equipo con la segunda racha mejor sin perder, que fueron 12 jornadas. El equipo ha rendido a un nivel muy alto. El resultado es excelso, evidentemente vamos a ir cada partido final a final, sin plantearnos ningún objetivo porque cuando uno se plantea metas muy largas quizás nos alejamos del objetivo real, que es el más cercano y el más cercano es el Extremadura y a partir de ahí ya pensaremos en el Lugo y así sucesivamente".

El Albacete encadena 2 derrotas fuera de casa ante Cádiz y Nástic. "En Cádiz competimos bien a excepción de los primero 10 minutos y después el partido se igualó y por momentos fuimos mejores que ellos. Todos vimos lo que sucedió en la segunda parte con el penalti que nos pitaron. El Nástic si es verdad nos generó más dudas, el equipo no estuvo al nivel competitivo que nos ha ofrecido. Ha habido días que hemos estado más acertados, otros menos acertados pero quizás ese día creo que no fuimos nosotros. No fuimos el Albacete que estamos acostumbrados a ver durante esta temporada. También entiendo que este grupo de trabajo, estos jugadores y este cuerpo técnico en 29 jornadas que un partido solamente no hayamos estado al nivel que deberíamos haber estado, yo creo que debemos estar más que satisfechos. Si hacemos la misma media tendríamos, de aquí a final de temporada no debería volver a ocurrir", ha dicho el director deportivo.

El conjunto albaceteño suma, 4 jornadas consecutivas sin ganar y sin marcar. Algo que, a Mauro Pérez no le intranquiliza demasiado: "No me preocupa para nada el tema del gol, lo que si puede preocupar en un momento determinado es que el equipo deje de generar, porque cuando deja de generar entonces nuestros jugadores ofensivos tiene muchos más problemas para finalizar; pero en el sentido tenemos que estar tranquilos, es cierto que en estos últimos partido se ha generado menos, hablo de Cádiz y de Nástic pero aún así tuvimos el remate de Román de cabeza o la última acción que va al larguero. Quizás en Cádiz si nos costó más, pero no es algo que deba preocuparnos puesto que, creo que hemos demostrado a lo largo de esta temporada que tenemos un bagaje ofensivo bastante alto".

Alfredo Ortuño se perderá el partido contra el Albacete, ya que el Extremadura no tiene previsto pagar la cláusula impuesta por el club albaceteño para disputar el encuentro del sábado en el Carlos Belmonte. El jugador yeclano ha disputado 6 partidos como titular en el Extremadura y ha marcado un tanto. En el Albacete jugó 15 y también anotó un gol precisamente, contra el club extremeño. El director deportivo, Mauro Pérez ha afirmado que, "es básicamente un jugador que pertenece al Albacete Balompié, faltaría más que juegue contra nosotros. Yo entiendo que cuando un jugador pertenece a tu club no debe de jugar y cuando lo sacas se llega a un acuerdo. Si estoy muy de acuerdo con la cláusula que dicen del miedo, yo la llamo la cláusula de protección ya que, el jugador es nuestro y por tanto, no va a ir contra nuestros intereses. Entonces nosotros no podemos prohibir que un jugador no juegue, ni nos lo pueden prohibir a nosotros, lo que tenemos que poner es una penalización, que si esa pena se cubre el jugador puede optar a jugar".

Respecto a las renovaciones de Jérémi Bela y Román Zozulia. "Bela a nivel contractual está renovado, si es cierto que tenemos que reunirnos para matizar algunas cosas, pero que Bela tiene un año más de contrato, es evidente. El tema de Zozulia ya sabemos que va a ser más complicado. Está haciendo una gran temporada, preseleccionado para su selección, que hace mucho tiempo que no va, eso habla de lo bien que lo está haciendo el equipo e indudablemente él. Que vamos a tener dificultad para poderlo retener es indudable, pero si el equipo logra ascender sabiendo lo difícil que es, también queda renovado porque a nivel contractual así está. Que vamos a luchar al cien por cien por mantener a Román Zozulia si el equipo continúa el año que viene en Segunda A, no quepa la menor duda, pero que no vamos a embargar el equipo de ninguna manera y hacer ninguna locura tiene que quedar claro", ha dicho Mauro Pérez.

Para concluir Mauro Pérez confesó que se encuentra muy feliz en Albacete e hizo un llamamiento a los aficionados para acudir al Carlos Belmonte el sábado a las 16:00 horas ante el Extremadura UD.