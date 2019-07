Mauro Pérez: "No me consta que Zozulia haya recibido ofertas de Primera División"

El director deportivo del Albacete Balompié, Mauro Pérez ha atendido a Deportes Cope Albacete.

Pueden escuchar la entrevista completa en el audio.

Sobre la renovación de Roman Zozulia, Mauro Pérez ha dicho que, "Es un fichaje no solo del Albacete Balompié sino de los albaceteños porque son los aficionados los que hacen que él tome esta decisión sabiendo que tiene mejores ofertas a nivel económico. La ciudad y toda su gente lo han tratado como si estuviese en su casa".

Al director deportivo del Albacete no le consta que el juagdor ucraniano haya recibido ofertas de la máxima categoría.

Mauro Pérez afirma que, "No me consta que Zozulia haya recibido ofertas de Primera División, pero me constan ofertas del extranjero que eran muy importantes".

Muchos son los jugadores del Albacete con contrato en vigor.

"La situación de Tomeu Nadal es sencilla, al club no le ha llegado ningún tipo de interés por otro club por hacerse con sus servicios. Por lo tanto, Tomeu es jugador del Albacete y en un supuesto caso, tiene una clausula de rescisión que habría que abonar en caso de que viniera otro club a por él. Ahí estamos tranquilos aunque si llega un club de Primera División con esa clausula y desea irse, lo entenderíamos".

"Rey Manaj tiene cinco años de contrato así que no hay mucho más que hablar. Jérémie Bela tiene un año más de contrato. Valoraríamos si es que viniese una oferta por Bela. Al final, todos estamos en el mercado. Uno nunca puede decir que no, a que un jugador no salga puesto que, luego puede venir una oferta interesante, que nosotros creamos que con esa remuneración podamos incluso mejorar la plantilla, se valoraría. Pero en principio, estamos muy contentos con todos los jugadores y no es algo que nos planteamos a día de hoy, ni que salga Tomeu ni que salga Bela ni ninguno de ellos", declara el director deportivo del Albacete BP.

El club manchego ha realizado hasta el momento dos fichajes, Steve Furtado y Alberto Benito.

"A veces unos hace negociaciones en diferentes posiciones del campo pero luego coincide que las que se cierran antes son de una misma posición. Furtado es un futbolista que venimos siguiendo y que quedaba libre. Futbolista joven con mucha proyección, vertical y profundo. El fichaje de Alberto Benito es un futbolista consolidado, que gusta mucho al cuerpo técnico y ha ido creciendo mucho. Se adapta bastante a lo que buscamos para nuestro modelo de juego. Estamos contentos y creo que tenemos la posición bastante bien cubierta.

Mauro no ha dado pistas sobre la incorporación de nuevos jugadores, "Ojalá pudiera adelantar algo, eso quiere decir que está cerrado. Es cierto que, tenemos muchas cosas avanzadas que a veces por diversos motivos suele tardar un poco más, pero si estamos contentos por cómo están yendo las cosas y enfocando los objetivos que estamos intentando conseguir dentro de adquirir ese tipo de futbolistas. Es cierto que, hay otras posiciones en el campo donde necesitamos futbolistas más concretos y a lo mejor va a hacerse más largo la incorporación de ese tipo de futbolistas. Pero estamos contentos por cómo están saliendo las cosas y esperemos que nos equivoquemos lo menos posible. Está claro que siempre nos vamos a equivocar porque al final hay mucho movimiento de jugadores y ojalá todos dieran un rendimiento óptimo, pero no siempre es posible".