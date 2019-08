Mauro Pérez afirma que no han tenido ofertas ni por Rey Manaj y ni por Álvaro Peña

Este jueves, el director deportivo del Albacete, Mauro Pérez ha comparecido ante los medios. Se reitera en afirmar que no pueden decir que la plantilla esté cerrada. Sobre la posibilidad de fichar a un nuevo delantero, tras la cesión de Alfon al filiar del Getafe y la lesión de Miguel Ángel, el director deportivo del Albacete echa balones fuera.

"Miguel Ángel ha tenido una lesión grave, lo hablábamos que estaba haciéndolo bastante bien. Un jugador, el cual tanto cuerpo técnico como dirección deportiva tenemos una confianza inmensa, no dejamos de seguir teniéndola. Ahora vamos a ayudarle al máximo en su recuperación, pero si analizas tenemos a Manaj, Zozulia, Acuña, Susaeta, Ojeda, Jiménez, Pedro, Fuster, Peña… 9 jugadores ofensivos, luego podemos decir, que si no tenemos gol que si tenemos gol, son los mismos que el año pasado nos llevaron a las cotas que alcanzamos. Yo creo que hemos mejorado en cuanto a velocidad y a perfil del jugador, no sé si mejorado pero hemos cambiado el estilo del perfil de jugador en banda", afirma el director deportivo del Albacete BP.

Mauro Pérez, también dice que no han tenido ofertas ni por Rey Manaj y ni por Álvaro Peña, "siempre hay rumores que pueden ser ciertos o no, pero que nos hayan llegado a nosotros directamente, en este caso, no. Lo que yo no sé si ese rumor es real, pudiera serlo. Igual esta tarde se ponen en contacto con nosotros o el domingo o el mismo lunes, pero en principio a día de hoy, no hay nada".

Y sobre el caso de Jérémie Bela, sin novedades. Mauro Pérez dice que, "nosotros en el caso de que existiera la posibilidad de llegar a algún acuerdo con algún club en forma de traspaso, lo valoraríamos. Hemos dicho siempre que, hemos estado abiertos a negociar, pero nunca se llegó a buen puerto, y nunca fue por parte del Albacete. Clubes de Primera y Segunda, como el Deportivo preguntaban por la situación, la explicábamos y no quedó más que en eso. Solo en una información para saber cómo estaba la situación del futbolista".