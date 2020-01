Mauro: "El fútbol son resultados y la cuerda siempre se rompe por la parte más débil"

El lunes por la tarde se hizo oficial el traspaso de Rey Manaj al filial del FC Barcelona. Según ha afirmado el club catalán, Manaj tiene una cláusula de rescisión de 50 millones de euros y el coste del traspaso con el Albacete es de 700.000 euros, más dos millones de euros en variables en función de su rendimiento durante los tres años y medio de contrato.

El director deportivo del Albacete, Mauro Pérez ha comentado que el interés del Barça por el delantero albanés se remonta al pasado verano . Además, Mauro no ha querido comentar las cifras publicadas por el Barcelona. "Evidentemente, nosotros no estábamos por la labor de que el jugador saliera, pero dadas las circunstancias que han acontecido en esos 6 meses deportivas y no, hemos optado por negociar con el Barcelona . Sobre lo que pone el Barcelona en sus redes sociales o en los comunicados de prensa, yo no voy a hablar porque ya saben la política de este club a nivel confidencialidad con respecto a los números, pero si les puedo asegurar que el Albacete no va a perder dinero con el traspaso de Rey Manaj".

A nivel salarial, el año pasado el Albacete estaba en el undécimo puesto y este año, pese a tener mayor presupuesto está un lugar por debajo con respecto al ranking de LaLiga. Mauro afirma que la confección de la plantilla era buena a comienzos de temporada, pero que hay jugadores que no han rendido a su nivel.

"Si entramos en comparativas, evidentemente la pregunta a lo mejor yo la puedo hacer así, ¿crees que con la plantilla que teníamos el año pasado hubiéramos hecho lo mismo este año? Son circunstancias distintas siempre, nunca lo sabremos. Yo entiendo, que hay jugadores que cuando vinieron por lo que nosotros creíamos que nos podían dar, estábamos muy contentos con la plantilla que teníamos, pero a lo largo de estos seis meses el rendimiento no ha sido el que creíamos , si comparamos con el año pasado muchos futbolistas rindieron por encima incluso de su nivel y por encima del que esperábamos y este año algunos están rindiendo por debajo del que esperábamos incluso, por debajo de su nivel. No quiero personalizar y decir nombres, pero todos sabemos de lo futbolistas de lo que hablamos y entendemos que si recuperan otra vez su fútbol pues tiene que irnos mejor", explica el director deportivo del Albacete.

A algunos no les va a dar tiempo. Quedan 10 días para que finalice el mercado de fichajes y Mauro también ha comentado que van a llegar de 3 a 4 incorporaciones al Albacete, que incluye un lateral izquierdo . Se trata de Diego Caballo (17 de febrero de 1994, Salamanca), sin equipo tras salir de Extremadura UD, firma hasta junio de 2022.

Internacional con España en categorías inferiores, llegó en 2011 a entrenar a las órdenes de Vicente del Bosque en la absoluta, tiene experiencia en la categoría de plata, sumando casi 50 partidos entre Dépor, con quien jugó la pasada temporada promoción de ascenso, y el Extremadura.

Las llegadas implican que hay jugadores que tienen que salir, Jiménez, Olabe y Capezzi están en la lista.

"Es cierto, que debemos reforzarnos, aunque no me gusta la palabra reforzar, debemos darle un cambio a la plantilla en estos días que quedan. Llegadas va a ver, salidas estamos trabajando en ellas. Hay jugadores que ya se le ha comunicado que es mejor que busquen una salida, yo he hablado también con sus entornos, ahora depende también de ellos, lo que no podemos es forzar a nadie a salir, pero explicar la situación si" afirma Mauro.

El director deportivo del Albacete culpa a las sanciones y lesiones, y que por ello, no se han dado los condicionantes para que saliera mejor, de como tenía que salir la presente temporada. Además, Mauro Pérez ha comentado que confían en el cuerpo técnico y en ganar al Deportivo este domingo a las 16:00 horas. "Nosotros respetamos y confiamos en el trabajo de este cuerpo técnico, es el cuerpo técnico que trajo esta dirección deportiva cuando se incorporó. Es el cuerpo técnico que nos ha dado una temporada de ilusión, es el cuerpo técnico que hasta hace siete jornadas nos tenía en el puesto 6, 7, 8. Nosotros confiamos plenamente en el trabajo que se hace. Al final, el fútbol son resultados y la cuerda siempre se rompe por la parte más débil, pero nosotros ahora mismo estamos centrados y concentrados, los cinco sentidos en el partido del Dépor, si nosotros el domingo le ganamos al Dépor, seguramente cambie toda la dinámica" concluye Mauro Pérez.