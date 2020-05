Manuel Guijarro: "Lo más importante va a ser coger una buena forma y en 2021 explotar"

El atleta de Villarrobledo, Manuel Guijarroha vuelto a pisar el asfalto de una pista de atletismo gracias al ayuntamiento de su localidad, una sensación muy gratificante para él, “ha sido como esperaba volver a correr y sentir la sensación, que estaba tan acostumbrado a sentir en la pista”.

Entre los grandes logros de Manuel Guijarro, plata en relevos 4x400 en los Europeos de Atletismo en Pista Cubierta, celebrados hace poco más de un año en Glasgow; cuatro veces Campeón de España, una en categoría una sub-18 y tres en sub-23 en 400 metros con la mejor marca en toda la historia de los campeonatos nacionales; tercero en categoría absoluta; y su primera internacionalidad fue en el Mundial sub-18 en Colombia, donde consiguió la mejor marca española de todos los tiempos en 400 metros.

“La palabra éxito va ligada a la palabra sacrificio" afirma Guijarro

El atleta de Villarrobledo nos cuenta que “la palabra éxito va ligada a la palabra sacrificio, puedo estar tranquilo en ese aspecto. Pienso que mi sacrificio ha sido bastante grande no solo a nivel deportivo, también nutricional, fisioterapia, psicológico, pienso que he invertido mucho tiempo y el tiempo es lo más importante que hay en el mundo y hay que saber aprovecharlo. Yo creo que lo he aprovechado de una manera bastante buena, no solo ha sido sacrificio mío, también ha sido de mis entrenadores, de mi familia, nutricionista, fisios. Ésto ha conseguido que sea el atleta que soy hoy”.

Durante el confinamiento, Manuel Guijarro se ha entrenado en casa con material de gimnasio lo que le ha permitido no perder mucha masa muscular. Ahora, el joven atleta afirma que tiene ganas de estar con su grupo de entrenamiento “aunque sea separados porque no es lo mismo entrenar solo, que con ellos porque son maravillosos”.

El parón debido al COVID-19 coincidió con una de las últimas semanas de la temporada para Guijarro “nos cancelaron el Mundial de China por lo que mi temporada acabó más o menos a principio de marzo. Las primeras semanas, no me vinieron mal por el tema de descanso físico y también la mente, que viene bastante bien descansarla. Conforme han ido avanzando las semanas se ha ido haciendo un poquito más duro, porque entrenar en casa no tiene nada que ver con entrenar en la instalación donde yo entreno. Yo creo que no llegaba a realizar ni un treinta por ciento del entrenamiento que realmente tendría que estar haciendo, pero tambiénme ha servido para pensar, para valorar lo que tenemos y sobre todo, para volver con más fuerzaotra vez a los entrenamientos”.

Para Manuel Guijarro y sus entrenadores, Manuel Fernández y Fermín Gómez es muy importante el aspecto psicológico en el deporte, “llega a ser casi igual de importante que el aspecto físico porque sobre todo, tener la mente tranquila de que todo volverá a la normalidad, volveremos a entrenar, volveremos a competir, creo que es bastante importante tener esas cosas claras. Lo importante ahora es la salud tanto mía como de mi familia y de toda la población mundial y yo creo que hemos sabido llevar correctamente a nivel mental este tipo de cosas, sabíamos que no iba a ser fácil estar en casa encerrados, pero al final es lo que tenemos que hacer, hay que ser solidarios” afirma el atleta.

Guijarro también nos comenta la importancia que tiene para él, el apoyo de tu familia, entrenadores, patrocinadores, ”el atletismo es un deporte individual pero al final, si no es por los entrenadores, por la familia y la gente que son apoya, esto seria muy difícil. Gracias a Dios tengo un entorno bastante bueno y también mi club, el FC Barcelona; y el Ayuntamiento de Villarrobledo nos está ofreciendo mucha ayuda, todo eso hace que un atleta pueda conseguir esos éxitos y sus metas. Yo creo que alguien que pretende ir a unos Juegos Olímpicos debe estar rodeado tanto de entrenadores, familia, fisioterapeutas, nutricionistas, ayuntamiento, Federación Española de Atletismo, el Barça y en mi caso, he tenido mucha suerte con todo este grupo de personas e instituciones que me están ayudando a conseguir mis objetivos y espero que siga siendo así”.

El reto del atleta de Villarrobledo a corto plazo es “volver a la forma en la que estaba cuando acabe la pista cubierta, que yo creo que lo vamos a conseguir y con la vuelta a los entrenamientos cogeré una buena forma y una buena base para el año que viene. Yo creo que ahora tenemos tiempo de sobra, me parece que no se va a competir en este 2020 así que como te he dicho,lo más importante va a ser coger una buena forma y en 2021 explotar".

A largo plazo, los planes de Guijarro son los Campeonatos Internacionales, que se van a realizar en 2021, que van a ser Campeonato de Europa de Pista Cubierta, Campeonato del Mundo, el Campeonato del Mundo al Aire Libre, si se hace en 2021 y sobre todo, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se celebrarán en 2021.

Debido a la pandemia, el distanciamiento social al correr debe ser de 10 metros al correr y dentro del horario establecido, de 6 a 10 de la mañana y de 20 a 23 horas, Manuel aconseja a la gente que sale a practicar ejercicio “que tengan mucho cuidado, que sean cautos, solidarios y que piensen en el resto de personas. Si vemos que vamos a la calle y hay mucha gente hay que mantener la distancia para estar seguros de que no va a pasar nada. Hay que tener mucho cuidado y hay que empezar con mucha calma, lo primero caminando y poco a poco empezar a correr”.

Al atleta Manuel Guijarro le gusta mucho el fútbol “y jugarlo en videojuegos, no sé qué va a ocurrir con LaLiga, me gustaría que se reanudara, no sé si sería posible y en el caso, de que no pueda ser así, yo lo dejaría para septiembre o cuando pueda volver a empezar y reanudarla donde se dejó, y terminar esta liga y empezar con la de 2021”.

Por último, Manuel Guijarro, manda un mensaje positivo, “tarde o temprano volveremos a la normalidad y a disfrutar del deporte. Creo que todo esto lo tenemos que conseguir juntos, hay que ser solidario, hay que pensar en los demás y cuanto más luchemos juntos contra el virus antes lo vamos a superar. Así que, mi mensaje positivo es que seamos todos solidarios y juntos podemos ganar al virus y volver a la normalidad cuanto antes”.