Fuster: “Yo personalmente no tengo miedo"

El Albacete Balompié continúa con los entrenamientos individuales en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. El próximo domingo, el equipo descansará y el lunes 18 de mayo está previsto que se ejerciten en grupos reducidos de 6 jugadores.

El entrenador, Lucas Alcaraz está presente en las sesiones de trabajo siguiendo muy de cerca los movimientos de sus jugadores bajo las directrices del preparador físico, Alberto Piernas y el resto del cuerpo técnico.

"Nos dedicamos a esto con pasión y queremos estar siempre rodeados del balón"

El mediapunta Manu Fuster ha contestado algunas de las preguntas de la prensa de forma telemática. Comenta que las pretemporadas suelen ser más centradas en el balón y esta vuelta a los entrenamientos es más física. Además afirma que se ha sentido bien en su regreso al césped, "sensaciones agradables, nos dedicamos a esto con pasión y queremos estar siempre rodeados del balón y yo estoy muy a gusto y espero que esto dure mucho”.

Al jugador valenciano le parecen suficientes 6 semanas de entrenamientos previos al reinicio de LaLiga, "necesitamos esas 6 semanas porque dejas de competir y cuando va a volver la competición no va a ser como otras veces, vamos a jugar un partido cada 3 días y creo que va a ser bueno hacer una buena pretemporada".

"El protocolo creo que va a ayudar a llevar a la normalidad el deporte"

Cada día, a los futbolistas de la primera plantilla del Albacete más los canteranos Adrián Rodríguez, Fernando Navarro y Miguel Ángel se les toma la temperatura todavía en sus vehículos. Llegan con la ropa de entrenamiento puesta, les asignan un balón y material para la sesión, que previamente han sido desinfectados. Realizan el entrenamiento individual, seis jugadores en cada campo repartidos en dos turnos y al finalizar la sesión se duchan en sus casas. A Fuster, el protocolo de actuación para regreso del fútbol le parece riguroso "creo que es un protocolo exigente, realizado a conciencia sobre la pandemia y creo que va a ayudar a llevar a la normalidad el deporte".

Sobre si los jugadores tienen dudas ante la vuelta de la competición, Fuster dice que no ha hablado sobre eso con sus compañeros y que él no tiene ninguna duda "creo que es necesario un poco aislarnos de todo lo que esta pasando, siempre con unas medidas. Creo que va a ser positivo para todos, la gente también necesita un poquito de diversión y creo que el fútbol puede ayudar a muchas personas".

“Yo personalmente no tengo miedo” afirma Fuster

Sobre si tiene miedo al contagio del COVID-19 una vez comience LaLiga “yo personalmente no tengo miedo” afirma Fuster.

"Espero ayudar al equipo con goles y asistencias para conseguir la salvación"

Y por último, en lo personal Manu Fuster tiene contrato para tres temporadas más con el Albacete Balompié y valora como positivo su paso por el equipo manchego "mis expectativa no eran muy altas, venia de un club de Segunda B con no tanto nombre como el Albacete y mis expectativas eran venir a aprender, disfrutar de jugadores que han jugado todos en Primera División, que tienen una experiencia envidiable y estoy muy contento de haber jugado tantos minutos al lado de ellos con tanto nivel profesional y humano. Creo que me han hecho mejor persona y mejor jugador, y espero ayudar al equipo con goles y asistencias para conseguir la salvación, a día de hoy esa es mi meta".