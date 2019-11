El Albacete Balompié continúa preparando el encuentro de este sábado ante el CD Lugo. Ha hablado en sala de prensa el delantero, Manu Fuster. Ha confesado que le gustaría ayudar más al equipo con goles, pero cree que su participación en el juego es importante. De hecho, parece que los rivales también lo piensan, porque Fuster nota más vigilancia sobre él en el terreno de juego, “Creo que al no haber jugado nunca en Segunda, los primeros dos partidos no me conocían y bueno ahora, si que es verdad que noto un poco más de presencia cerca de mí, pero trabajo para mejorar y esquivar a esos rivales”.

El Lugo llega al Carlos Belmonte décimo quinto en la tabla pero con buenos números fuera de casa ya que, solo ha sido derrotado en una ocasiones lejos de su estadio.

“El Lugo es un rival muy duro que ganó a un equipo muy fuerte (Rayo Vallecano), que no le importa meterse en fases del partido detrás, que defiende bien y trata muy bien el balón. Está teniendo resultados, no con mucha regularidad pero es un gran equipo que tiene muy buena salida de balón y un gran equipo al fin y al cabo, que nos costará mucho ganar” ha asegurado el delantero del Albacete.

Manu Fuster ha debutado esta temporada en Segunda División y opina que todavía debe acoplarse al ritmo del fútbol profesional. Por ello, el delantero afirma que realiza sesiones dobles de entrenamiento.

Tras vencer a Fuenlabrada y Cádiz, el objetivo del equipo del Albacete Balompié sigue siendo el mismo, “El objetivo no cambia por ganar a uno o a otro porque después hemos tenido un pinchazo ante el Numancia, que no está arriba y bueno, al final lo primordial son los 50 puntos cuanto antes y a partir de ahí ya veremos” ha afirmado Fuster.