Las imágenes del sábado en el Ramón Caranza son los titulateres del domingo y lunes

Un nuevo error arbitral perjudicó al Albacete Balompié en el Ramón de Carranza. Imagen de LaLiga123.

El colegiado gallego Iglesias Villanueva pitó un penalti inexistente con el que los gaditanos pusieron el 0 a 1 en el marcador, arrebatando puntos al Albacete.

Además, en el acta arbitral, el colegiado reflejó supuestos insultos de parte del preparador de porteros del Albacete, Carlos Cano.

El jugador del Cádiz, Manu Vallejo tropezó dentro del área sin que ningún jugador del Albacete le tocase y el colegiado Iglesias Villanueva pitó una pena máxima inexistente, que Álex Fernández transformó en el 0 a 1 en el marcador. Tomeu Nadal adivinó la intención pero no pudo evitar el tanto. El Albacete, tocado psicológicamente, se sobrepuso a la adversidad para intentar el empate, pero no llegaría. Luis Miguel Ramis no daba crédito tras ver en varias ocasiones las imágenes de la acción polémica y afirmó que, "Las imagenes de hoy son los titulares de mañana"

Las ausencias y el error arbitral pesaron demasiado en un encuentro en el que el canterano Ángel Moreno fue titular, debutó Ballou y también el jugador del filial Miguel Ángel.

El Albacete es tercero en la tabla con 50 puntos, a falta de que se cierre hoy la jornada con el partido Deportivo - Alcorcón a las 21:00 horas. El Osasuna es líder con 54 puntos y le sigue el Granada con 53.

El próximo encuentro del Albacete es el sábado, a las 20:00 horas ante el Nástic de Tarragona en el Nou Estadi.