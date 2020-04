Se jugarán partidos cada 72 horas

Tras el rechazo de la RFEF a jugar cada 48 horas cuando se reanude la competición esta temporada, la AFE ha dado el visto bueno para que entre partido y partido exista un mínimo de 72 horas. Según ha afirmado la Federación a través de un comunicado, este martes 7 de abril, la AFE se ha visto obligada a ceder y deshacer así el acuerdo previo con LaLiga de jugar cada 48 horas.

Tras una pretemporada de 15 días, el presidente de LaLiga, Javier Tebas baraja tres escenarios para el reinicio de la competición. El primero de ellos, volver a finales de mayo. La segunda opción, a principios de junio. Y el tercer escenario posible y el más lejano, regresar a finales de junio.

Aunque el presidente de la RFEF, Luis Rubiales afirmó el pasado 25 de marzo, que no elaboran calendarios ni se plantean una fecha tope de reanudación, “trabajamos sobre todos los escenarios posibles, pero no nos gusta jugar a ser adivinos. Hay que ser prudentes y rigurosos, no tenemos un límite para comenzar, el límite tiene que ser la salud, la seguridad, la integridad y que la nación recupere la normalidad”.

En caso, de jugar partidos los meses de mayo, junio, julio o agosto, la RFEF advierte que se opondrá a la disputa de los encuentros cuando ˋlas condiciones de calor, radiación solar y humedad, sean contrarias a la salud de los futbolistas. Además, aprobarán dos pausas de hidratación por tiempo, para combatir las elevadas temperaturas que se puedan dar en los meses de verano'.

Los máximos representantes del fútbol español no han comunicado si los partidos serán a puerta cerrada o no.