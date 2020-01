Jorge Garbajosa habló este miércoles de liderazgo y valores en el mundo del deporte en la UCLM

Jorge Garbajosa, el presidente Federación Española Baloncesto (FEB) dio este miércoles, en el campus de Albacete de la Universidad de CLM, una conferencia denominada: 'De la cancha al despacho: baloncesto, valores y liderazgo'.

En este acto, el campeón del mundo y subcampeón olímpico de baloncesto habla de liderazgo y valores en el mundo del deporte, así como de su paso al terreno empresarial.

“Siempre decimos que el deporte es un reflejo de muchas cosas de la vida, muchas buenas y algunas no tanto, pero principalmente el 99 por ciento buenas. Siempre decimos que la formación de los niños y de las niñas no sería completa sin una parte deportiva , por todo eso que interiorizas a través del deporte y que luego, puede ser de utilidad en tu vida diaria, en este caso en tu parte laboral. Yo no he hecho otra cosa más que dedicarme al deporte desde los 13 años, tengo 42 y si el ejemplo de una trayectoria, por haber pasado por muchas circunstancias a nivel puramente deportivo en la cancha como a nivel de gestión, puede servir de utilidad para los chicos, pues será una mañana para mí muy bien invertida”, comenta Garbajosa.

El jugador Kobe Bryan fallecido el pasado domingo en un accidente de helicóptero junto a su hija Gigi y siete personas más, es un referente de liderazgo y valores “uno de los mayores con su palabra y con su obra" dice Garbajosa.

"Todos los baloncestistas de la NBA han tenido que sufrir una comparación con el gran Michael Jordan, y Kobe fue el primero que asumió el reto de verdad . No sé si lo consiguió o no, pero asumir el reto ya es un ejemplo de valores y luego, en su retirada, se lanzó a algo muy importante, que es el deporte que tanto amaba, intentar hacerlo lo más global posible. El tenía un objetivo y era que el baloncesto fuera el deporte más seguido del mundo, la única pena es que nos lo han quitado antes de tiempo” afirma Jorge Garbajosa.

La provincia de Albacete posee tres equipos en la LEB Plata (Albacete Basket, CB Villarrobledo y La Roda) y uno en LEB Oro (CB Almansa), algo que Garbajosa destaca porque no hay muchos ejemplos en nuestro país. “Para mí, tiene un mérito importante porque la Federación de Castilla- La Mancha es un federación que ha sufrido. El trabajo de la federación es espectacular con el apoyo de los clubes, del estamento arbitral, con cada día mejores y muy importantes entrenadores aquí. Crecer tanto, en tan poco tiempo y como máximo estandarte de ese crecimiento la representación en competiciones nacionales, creo que es una enorme noticia para un baloncesto que ha sufrido y que vuelve, poco a poco a estar donde nunca tenía que haber dejado de estar”.

El presidente de la Federación Española Baloncesto también habla de la situación del baloncesto en España, “Está viviendo un grandísimo momento, una selección masculina Campeona del Mundo y una selección femenina Campeona de Europa por el mérito de estos equipos sí, pero no son generación espontánea, sobre todo cuando llevan ganado tantos años, estos equipos son la punta del iceberg del enorme trabajo del sistema federativo, de ligas, de clubes... Tenemos la segunda mejor liga de Europa como es la liga Endesa, la Liga ACB, solo detrás de la NBA. La liga femenina empieza a ser un referente, con el mayor número de equipos (14). Hace dos años reformamos el sistema de competición de las ligas masculinas. Se hacen muchas cosas, pero el deporte suele dar los frutos de los cambios de 4 a 6 años vista. Los pasos están dados, ahora queda ver si esos pasos son los correctos y aunque lo fueran, seguir intentando mejorar y si no lo son con más razón”.