Jesús Torres: "Una de las metas es que todos los discapacitados de Albacete puedan hacer deporte"

En los Encuentros COPE Albacete, que tienen lugar en el Gran Hotel de la ciudad, charlamos con el entrenador del BSR Amiab Albacete, Jesús Torres.

El equipo albaceteño ha sido Campeón de Liga, Campeón de Europa y en 2019 fue subcampeón de Liga, tercero en Copa del Rey y se clasificó por primera vez en su historia para la Final Four de la Champions League, celebrada en Polonia, llegando hasta semifinales. Esta temporada, el objetivo del BSR Amiab Albacete es dar un paso más. Ya han disputado la decimoquinta jornada de la liga regular y tan solo han sufrido dos derrotas, ante el Bilbao el pasado fin de semana y ante el Ilunion, en el último encuentro de la primera vuelta.

“Llevamos unos años bastante buenos, que no llegamos a rematar en esas finales porque siempre nos toca el coco de Ilunion, pero estamos a un buen nivel en España” afirma Jesús Torres.

El entrenador del BSR Amiab Albacete destaca el papel de la asociación, “Amiab es muy importante porque está dando trabajo y asistencia a mucha gente, que no tiene visibilidad y creo que la labor es grandísima con un montón de trabajadores, no solo en Albacete, también en Cuenca y varias ciudades de España. La meta es fomentar la imagen de Amiab y en lo deportivo, ampliar no solo el baloncesto sino otros deportes para que todos los discapacitados de Albacete puedan hacer algún deporte”.

La crisis del coronavirus también ha afectado a la disputa de la segunda fase de la Champions en Baloncesto en Silla de Ruedas. “Nos íbamos el jueves a Alemania y la noticia saltó la semana pasada. Estamos esperando si se va a reanudar esta competición, que creemos que si. No creo que se vaya a suspender totalmente. Ahora un poco de relax, descanso mental y físico para los jugadores que nos viene bien” comenta Jesús Torres.

En lo personal, Jesús Torres está al frente del BSR Amiab Albacete tras haber sido seis años segundo entrenador del equipo y ahora él está acompañado por Esther Jiménez. Torres ha sido jugador del Amiab Albacete y ha competido en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92'y Atlanta 96' además de, en un Mundial. “Es el sueño de cualquier deportista” afirma el técnico madrileño. Y por último, deja un consejo, “con la lucha siempre te llega una recompensa”.