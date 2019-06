Jesús Castellanos: "Si no nos llegamos a centrar en lo deportivo hubiera sido muy difícil continuar"

En la ronda final para el ascenso a Segunda B, el CP Villarrobledo se mide al CD Lealtad de Villaviciosa, este sábado 22 de junio en el Municipal de la Virgen a las 20:00 horas. Equipo, que no pudo ascender en la primera fase al ser derrotado por el Getafe B. Eliminatoria que no será fácil, para el conjunto de Jesús Castellanos ante un equipo formado en gran medida por canteranos del Oviedo y Sporting.

Hoy hemos hablando con el entrenador del Villarrobledo.

"Los números hablan por si solos, el Lealtad asturino es un gran equipo, está muy bien trabajado y no es casualidad que haya quedado primero con esa cantidad de puntos, con solo 16 goles en contra. Va a ser un rival muy complicado. En esta última ronda, todos los equipo son fuertes y este equipo está acostumbrado a ascender. Ha estado muchos años en Segunda B y es un rival muy duro que vamos a tener que trabajar mucho y estar muy finos para poder superarlo" afirma Castellanos.

El Villarrobledo afronta el partido del sábado con mucha ilusión, deseando que llegue la hora del encuentro donde esperan conseguir un buen resultado.

"Espero que nosotros seamos los que dominemos el juego, que juguemos mucho en campo rival y que tengamos gran parte del tiempo el balón. Nosotros somos un equipo que si no tenemos el balón nos cuesta más. No somos un equipo para jugar en transición aunque luego lo interpretemos bien pero yo espero tener el balón, meterlos en su campo, tenerlos lejos de nuestra portería y a la vez nosotros estar muy cerca de la suya para generar muchas ocasiones para después tener la oportunidad de hacer gol y poder llevar un resultado a favor al partido de vuelta, que allí seguro que nos lo van a poner dificilísimo", opina Jesús Castellanos.

El partido de vuelta es el domingo 30 de junio a las 18:00 horas en Les Cayeres.

En este playoff de ascenso a Segunda B, el Villarrobledo superó al Olímpic de Xátiva y a la Gimnástica Segoviana. Castellanos hace un balance positivo frente a esos dos potentes conjuntos. Afirma que solventaron los encuentros con firmeza, lo que les refuerza para esta última eliminatoria. El técnico del Villarrobledo nos cuenta como está el vestuario: "Lo hemos pasado muy mal durante todo el año por los problemas a nivel institucional como económicos y hemos conseguido juntarnos, hacernos fuertes e ir a por el objetivo. El equipo tiene mucho talento, pero si que es verdad que quedó muy mermado después de las circunstancias que se dieron. Nos ha reforzado el hecho de haber pasado estas dos eliminatorias de playoff contra dos rivales muy fuertes. Yo creo que la ilusión es fundamental y también ver que se tiene capacidad de poder cambiar de categoría. La gente está muy ilusionada y ve la oportunidad que es, y por ahí creo que somos un equipo muy peligroso".

Las entradas para el partido entre el Villarrobledo y el Lealtad tienen un precio de 10 euros por anticipado y 15 en taquilla. Por último, el técnico Jesús hace un llamamiento para que la gente acuda al Municipal de la Virgen, el sábado a las 20:00 horas.

"La taquilla es un empujón. La plantilla el último mes que cobró fue diciembre, es un tema muy complejo. La directiva, en este caso Berni está trabajando mucho desde que llegó hace 4 ó 5 meses y ha hecho frente a tres mensualidades, y eso dice como estábamos. Creo que al final se va a solventar. Si no nos llegamos a centrar en lo deportivo y la gente se compromete de esta manera hubiera sido muy difícil continuar. Hay que ponerlo en valor y la gente eso no lo tiene que saber y ver el aficionado del Villarrobledo que quiere de su equipo y donde quiere estar, por eso la respuesta tiene que ser para este domingo tremenda y a medio plazo tiene apoyar mucho porque la incertidumbre no sabemos donde podemos estar y que puede pasar en un futuro" concluye Castellanos.