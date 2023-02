Jesús Ángel Rodríguez se marca un histórico 1:04:39 en la Media Maratón de Barcelona

A sus 29 años, Jesús Ángel Rodríguez, el fondista del Club Atletismo Albacete-Diputación ha conseguido un hito extraordinario al que él no da importancia, pero que, de momento, le sitúa cerca de nombres míticos del atletismo provincial como Conrado Oñate o José Ramón Moreno, y por encima de otros como Antonio Cantos o el mismísimo Severino Felipe.

El de Elche de la Sierra, tras haberlo intentado en Santa Pola hace un mes y no terminar por culpa de la mala digestión de un gel, consiguía este domingo en la Media Maratón de Barcelona "una de las carreras más bonitas que he corrido", la segunda mejor marca de todos los tiempos de un albaceteño en esta distancia.

Jesús Ángel, que acabó trigésimo en la general, hizo 1:04:39, y supera el registro de Conrado Oñate, que en 1997 hizo 1:04:48 en el Campeonato de España disputado en Málaga.

El registro es magnífico, algo que no asombra demasiado al propio Jesús Ángel "no hay que creérselo", que en una entrevista para COPE nos ha explicado que "para mí ya era magnífico estar en torno al 1:05. Me planteé desde el inicio de la carrera coger el ritmo de la cabeza femenina y pude aguantar hasta que faltando tres kilómetros pensaba que podía apretar, pero me quedé vacío porque no quise tomar un gel ya que en Santa Pola me había sentado mal". El atleta del Club Atletismo Albacete fue trigésimo en una general en la que hasta cuatro hombres bajaron de la hora.

El elcheño, que no deja de correr cuando puede la carrera de su pueblo, la Vuelta a la Peña de San Blas -7 victorias-, nos ha contado el tiempo que puede dedicar al atletismo porque él es ingeniero de una empresa de Letur (El Cantero), o que después de iniciarse él en el atletismo, sus hermanos y después sus padres han seguido su ejemplo, algo que suele suceder al revés.

Jesús Ángel, que ya fue internacional absoluto en la modalidad de Trail (Macedonia 2018), tiene ahora un objetivo, el Campeonato de España de Carreras de Montaña dentro de un par de meses, aunque no descarta hacer otras pruebas que se presenten por el camino, como la Media Maratón de Albacete (junio) y pensando un poco más allá, es consciente de que le espera una nueva distancia, la de los 42.195 metros, el Maratón.

Con lo conseguido en Barcelona, Rodríguez consigue superar otras marcas de atletas como Antonio Cantos, Severino Felipe o Raúl Martínez, aunque aún tiene un margen de mejora de un minuto y 31 segundos con el roblense José Ramón Moreno, quien en 1993 detuvo el cronómetro en 1 hora, tres minutos y ocho segundos.