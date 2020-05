JAFEP La Roda y el técnico Sergio Vicente separan sus caminos

El club rondense ha comunicado que debido a la situación de incertidumbre económica se han visto obligados a tomar esta decisión. Alaban al entrenador Sergio Vicente y añaden que, en una decisión que muestra el compromiso del técnico con la institución que ha renunciado de manera desinteresada al contrato que tenía en vigor.

Sergio Vicente se ha despedido en redes sociales con este mensaje:

Gracias La Roda. Grcias al Club, al pueblo y sus gentes.

Gracias por darme la oportunidad. Gracias por apostar por mí. Ha sido una temporada dura, pero de grandes aprendizajes. Me he sendido apoyado en los momentos más duros. He trabajado con buenas personas. Me llevo amigos para toda la vida.

Comunicado del JAFEP La Roda: