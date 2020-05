Héctor Carretero: "Me gustaría hacer una o dos grandes vueltas"

El ciclista de Madrigueras, Héctor Carretero se encuentra en Andorra y nos cuenta que tanto él como su familia están bien “ha sido una situación complicada, pero ya parece que se está viendo la luz al final del túnel y la situación se va calmando. En Andorra nos dejan salir a entrenar cada dos días, tres horas y contento porque empezamos a salir a la carretera, sensaciones muy diferentes y con un poco de suerte, la semana que viene nos van a dejar salir casi todos los días y volver a la normalidad, con una cierta restricción”.

Héctor echa de menos volver a Madrigueras y pasar tiempo con su familia y amigos “desde enero no he podido volver entre carreras y esta situación”, nos cuenta el ciclista.

El pasado diciembre veía la luz un proyecto importante para Héctor Carretero, el impulso de la Escuela Ciclista CPC Albacete en la que creció y que acoge a niños y niñas de 7 a 14 años. “Las escuelas nacen tras una reunión con la diputación cuando terminé el Giro, era una idea que yo tenía desde hace tiempo. Me gustaría poder devolver al ciclismo de Albacete lo que él me había dado a mí, me sentía con esa obligación, las escuelas estaban pasando por un momento muy crítico y dije ahora es el momento”, explica el ciclista de Madrigueras.

Carretero se ha unido a diferentes iniciativas sociales pedaleando desde casa, el reto #YoMeMuevoPorTi, donde lo recaudado iba destinado a material sanitario para los cinco hospitales de la provincia; participó en una charla-entrenamiento gracias a la Diputación de Albacete; y ha animado a participar en #LaCarreraMásLarga en la lucha contra el cáncer, que se celebra hasta el domingo 10 de mayo, “toda ayuda es poca en estos momentos y con la voluntad de la gente se puede conseguir que todo esto se pase mucho más fácil y también, es una manera de amenizar la cuarentena. Son momentos que son difíciles para todos y me gusta mucho ayudar a las organizaciones, he tenido gente querida que ha pasado por esta enfermedad y la AECC es una de las asociaciones a las que ayudo” nos cuenta el ciclista.

Este año, el Tour de Francia se va a disputar del 29 agosto al 20 de septiembre, un retraso de 2 meses por el COVID-19 y se disputará si las condiciones sanitarias lo permiten. La Unión Ciclista Internacional ha reajustado todo el calendario, lo dio a conocer el martes 5 de mayo. La Vuelta a España arrancará a finales de octubre, su recorrido se reduce a 18 etapas y además, se solapa durante 6 días con el Giro de Italia.

Héctor Carretero nos explica que “todavía quedan más carreras a las que nosotros también vamos y eso significa, que serán 4 meses plagados de competición, donde no va a haber tiempo para parar y tendremos que estar concienciados de que van a ver carreras muy seguidas y la fatiga será mucho mayor que en un calendario normal. Será raro terminar una Vuelta a España en noviembre y con frío. Tour y Giro todavía se van a salvar porque en esas fechas también hace calor. Con el frío el rendimiento cambia y habrá que estar preparado para ello. Ahora el equipo está pensando el calendario de cada uno, lo van a ir diciendo poco a poco estos días y esperando qué decidimos va a ser un calendario muy existente y motivador”.

"Me gustaría hacer una o dos grandes vueltas" afirma Héctor Carretero

El ciclista de Madrigueras recuerda con especial cariño, el momento en el que pasó a profesional y a la hora de comunicárselo a sus padres “fue único, el sueño buscado que por fin se cumple, fue algo muy bonito y que me acordaré toda la vida”.

En cuanto a su próximo objetivo, “me gustaría hacer una o dos grandes vueltas, si haces Tour tienes muchas papeletas de hacer Vuelta, pero no puedes hacer Giro y si haces el Giro no tienes no haces ni Tour ni Vuelta, vamos a valorarlo” afirma Héctor.

Por último, Héctor Carretero deja un mensaje positivo “hay que colaborar, poner un granito de arena cada uno, esforzarse para ello y así conseguiremos que la normalidad llegue lo antes posible”.