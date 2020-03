Guillermo García: "Lo que marca tener mejores resultados a nivel profesional es el aspecto psicológico"

Hemos entrevistamos a Guillermo García López, ante esta situación de crisis debido al coronavirus, el tenistas rondense afirma que está bien, “es una desgracia vivir todo esto. Hay mucha gente que está sufriendo, también otra que está arrimado el hombro en todos los sentidos, sanitarios, agentes de seguridad. Somos un gran país y cada uno va a poner su granito de arena y desembocará bien todo esto”.

Guillermo García trabaja a diario para mantener la condición física, “hago dos sesiones, una por la mañana y otra por la tarde, con lo que me manda el preparador físico y me escapo al garaje a jugar con la pared y así, no pierdo la sensación de coger la raqueta y golpear”.

Durante muchos años, Juanma Esparcia ha sido su entrenador, pero esta temporada el tenista ha decidido contar solo con el preparador físico, “quería plantearlo de otra manera, mucho más tranquila. Toda mi vida he llevado entrenador y es una decisión más por el tiempo que llevo jugado y por la experiencia. Le voy a poner la misma intensidad pero desde otro punto de vista”, explica Guillermo.

En cuanto a su objetivo, el tenista de La Roda nos cuenta que “dada la situación, es volver a jugar lo antes posible y a un nivel alto, sentirme bien en la pista y jugar los máximos torneos posibles. Pretendo acabar el año, lo más arriba en el ranking y una vez acabado el año, decidiré qué camino tomar, si seguir jugando o no”.

En este momento de confinamiento, los expertos indican que es importante establecer una rutina, mantenerse activo en casa. Al igual que ocurre en el mundo del deporte, está siendo cada vez más importante el tema mental, “lo que marca tener mejores resultados a nivel profesional es el aspecto psicológico además de, la preparación física”, comenta Guillermo García.

El tenista de La Roda, guarda con gran cariño en su memoria partidos con rivales importantes, como la primera vez que entró en el Top 100, tras vencer en el Open de Australia a Carlos Moyá, cuando el tenista balear ocupaba el número 5 del mundo, “ese momento fue muy especial. También, haberle ganado a Rafa Nadal, que no todo el mundo lo puede decir, siendo el número 1. Y cuando gané a Andre Agassi, cuando él estaba el 4 del mundo. Son momentos que uno no se olvidará nunca”.

Imagen RFET

Para Guillermo, hay dos deportistas a los que admira, Rafa Nadal y Roger Federer, “han marcado una época, son dos polos opuesto y cuando han jugado uno contra el otro han sacado lo mejor de sí mismos”.

La iniciativa de Rafa Nadal y Pau Gasol le parece una buena idea, “es bueno que ellos sean los que estén a la cabeza de conseguir el máximo beneficio, para las personas más necesitadas, ayudar siempre es bueno” comenta García.

Por último Guillermo García López, da este consejo a los más jóvenes, “lo más importante, es que si tienen ilusión vayan a por ello con trabajo y constancia”.

