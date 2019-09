La gota fría obliga a aplazar la fase final del 'Trofeo Ciudad de Albacete'

El temporal de lluvia y viento que azota gran parte del sudeste español, incluido Albacete, ha obligado a aplazar la fase final del 'Trofeo Internacional de Tenis Ciudad de Albacete', ante la imposibilidad de poder acabar el domingo debido a la gran cantidad de agua acumulada ya en las pistas y las previsiones de mucha lluvia en los próximos días. Es la primera vez en los 35 años de historia del torneo, que se tiene que aplazar la fase final fuera de las fechas propias de feria, es decir, más allá del 17 de septiembre.

La nueva fecha del torneo será el próximo fin de semana, del viernes 20 al domingo 22 de septiembre, respetando los horarios salvo la final, que vuelve a programarse por la mañana, a las 11 h. En cualquier caso la organización dará a conocer el horario definitivo en los próximos días.

Ayer se suspendieron los dos partidos de semifinales de la fase previa, que clasifican a sus ganadores para la fase final. El club espera poder jugar cuando menos estos dos partidos a lo largo de este fin de semana o a principio de la próxima, todo ello dependiendo de la climatología y el estado de las pistas. Dado que, no se ha realizado el sorteo de fase final, pues no ha acabado todavía la fase previa, el cuadro podría sufrir alguna variación, toda vez que hay tenistas que tienen comprometidas sus agendas con otros torneos y podría haber algún cambio, en concreto Pol Toledo, que tiene que viajar a Sudamérica el próximo viernes, con lo que no puede adaptarse a la nueva fecha.

Los dos primeros cabezas de serie, Guillermo García López y Tommy Robredo ya son conocedores del aplazamiento y en principio estarán el próximo fin de semana en el Club Tenis Albacete, aunque no se descarta tampoco algún cambio de última hora.