Gentiletti: "Estamos en una posición muy privilegiada y vamos a dar pelea hasta el final"

El Albacete Balompié volvió el martes a los entrenamientos de cara al encuentro ante el Club Deportivo Lugo, el sábado a las 18:00 horas en el Ángel Carro. Estadio que no se le ha dado bien al conjunto blanco en liga. Esta temporada el equipo gallego eliminó al Albacete en Copa del Rey.

Santiago Gentiletti ha hablado en sala de prensa y ha explicado lo ocurrido en el partido ante el Nástic con resultado 1 a 0 para el equipo tarraconense, tras un penalti por mano del jugador argentino. "Es raro porque yo estoy de espaldas, salto tratando de apoyarme en el delantero, él cabecea justo para abajo y me da en el brazo. Son las interpretaciones de los árbitros y bueno creo que, a partir de junio cada vez que pegue en la mano van a cobrar penalti así que va a seguir siendo igual", aclara Gentiletti.

El conjunto liderado por Luis Miguel Ramis, tras encadenar 4 jornadas sin ganar y sin marcar, consiguió los 3 puntos en el Carlos Belmonte ante el Extremadura con un gol de Eugeni Valderrama en el minuto 88 de juego. Si preocupaba ese bache de 4 partidos de sequía goleadora, Santiago Gentiletti ha dicho que, "no sé si era una preocupacion, era una cosa que era raro. Lo que nos preocupa siempre es no crear situaciones de gol y habíamos creado muchas situaciones claras y no entran porque son esas cosas de la vida no sé. Una que se me viene a la cabeza es la de Zozulia que define y le pega en la mano a él, termina siendo gol pero bueno son jugadas un poco raras pero no era algo que estábamos preocupados porque en cualquier momento iba a entrar".

El defensa ha afirmado que, el equipo ha dejado atrás los partidos anteriores y ahora piensan en el Lugo, en una Segunda División cada vez más igualada. Pero Gentiletti, ha dejado claro que la victoria ante el Extremadura les da confianza, "siempre después de ganar tienes la tranquilidad de afrontar la semana. Siempre los resultados positivos son los que siempre dan confianza y obviamente la tranquilidad de entrenar y preparar el próximo partido que es un nuevo desafío".

El Albacete Balompié suma 53 puntos, contando los puntos correspondiente al partido del Reus. Lo que le coloca tercero en la tabla.

"Estamos más allá del objetivo que se ha planteado al principio del campeonato. El objetivo era llegar a los 50 puntos, hoy tenemos 53 y con chance de pelear un ascenso, que creo que ni el más optimista del Albacete se lo esperaba así que, estamos en una posición muy privilegiada y vamos a dar pelea hasta el final. Esto es muy parejo, cualquiera le gana a cualquiera, los resultados son muy cortos y bueno vamos a seguir dando pelea para tratar de llegar ese objetivo máximo", ha concluido Santiago Gentiletti.

Ayer el equipo se ejercitó a puerta cerrada, donde la prensa pudo estar los 15 primeros minutos. Ausencias de Álvaro Tejero, que tenía permiso del club y José Antonio Caro. El central tiene que someterse a pruebas médicas para determinar el alcance de su lesión. El martes tuvo que abandonar la sesión por un pinchanzo en el gemelo de su pierna derecha. Jérémi Bela trabaja con el resto de la plantilla, tras perderse el partido de la anterior jornada por un esguince de rodilla.