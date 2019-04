Gentiletti: "No me vale empatar ante Osasuna"

El Albacete Balompié se ejercitó ayer, miércoles a puerta cerrada y hoy lo volverá a hacer antes de viajar a Pamplona, donde el viernes realizará su último entrenamiento ante de medirse al líder. Álvaro Tejero abandonó la sesión del martes por molestias y ayer no se le vio en los primeros minutos del entrenamientos. En El Sadar los jugadores de Ramis no estarán solos, ya que numerosos aficionados se desplazarán como siempre para animar a su equipo ante Osasuna, el sábado a las 18:00 horas. Encuentro entre primero y segundo clasificado.

El Albacete tiene 64 puntos, igualado con el Granada, y a 6 del Osasuna (70 puntos). El equipo de Jagoba Arrasate todavía tiene que sumar los 3 correspondiente al partido ante el Reus, después de verse las caras ante Albacete y Alcorcón.

El jugador Santiago Gentiletti ha comparecido en sala de prensa y a la pregunta si les vale un empate en El Sadar, su respuesta es: “hoy te digo que no porque no me vale empatar, a mí me gusta ganar pero después depende como se dé el partido. Al final terminas valorando el resultado, obviamente, te digo que no, a mí me gusta ganar".

Respecto al choque, Gentiletti opina que el Osasuna es un equipo parecido al Albacete en la forma de jugar y plantear los partidos pero que todos los equipos tienen aciertos y errores: “es un partido muy atractivo y lo buscaremos de la mejor manera como vamos siempre a jugar con todos los rivales. Tratar de ganar el partido, de que sea un espectáculo también pero lo importante es tratar de sumar. La verdad que ellos ya hace varios partidos vienen pasando un buen momento, defendiendo ese primer puesto desde hace bastante. Obviamente, es un buen equipo, por algo está donde está y bueno nosotros tambien estamos teniendo esa suerte de estar en un buen momento, así que hay que tratar de aprovechar esos pequeños errores que cometen o esas desatenciones o esas virtudes que nosotros tenemos con nuestros atacantes”.

Ambos conjuntos, Albacete y Osasuna son los 2 únicos equipo en Segunda División que no conocen la derrota en su estadio en lo que llevamos de temporada. En juego 7 partidos y 21 puntos posibles.

El vestuario liderado por Ramis une juventud y veteranía, y todos disfrutan de la posición privilegiada que han conseguido.

“En el fútbol pasas por todos lo momentos y estos momento son quizás los menos de vivir. Son poco los jugadores que tienen la suerte de estar viviendo siempre momentos de gloria o estar arriba, entonces son momento para disfrutar. Los chicos están muy tranquilos disfrutando este momento y aprovechando sus oportunidades, cuando uno está arriba sobre todo a los más jóvenes se abre mucho las posibilidades de que puedan seguir creciendo tanto acá o hacia otros lados” afirma Gentiletti.

El defensa argentino espera marcar gol con el escudo del Albacete y se encuentra a gusto en el equipo y la ciudad, pero prefiere ir paso a paso, sin anticiparse en lo que pueda pasar el próximo año: "hoy por hoy hay que buscar el resultado del fin de semana, después más adelante se hablará todo y se verá todo. Yo estoy muy cómodo, estoy bien acá y bueno es lindo ver crecer al club también, formar parte de eso, obviamente, que todo es paso a paso”.