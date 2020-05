El fútbol continúa con sus propias fases de desescalada

La provincia de Albacete continúa en la fase de 0 de desescalada, mientras que otros territorios han pasado a la fase 1, pero ese plan de desconfinamiento no afecta al fútbol, ya que éste tiene sus propias fases donde manda el protocolo de CSD aprobado por Sanidad y no las fases de los territorios.

El Albacete Balompié ha realizado tres sesiones de entrenamientos individuales en la ciudad deportiva y este lunes han tenido jornada de descanso.Cada día, a los jugadores de la primera plantilla del Albacete más los canteranos Adrián Rodríguez, Fernando Navarro y Miguel Ángel se les toma la temperatura todavía en sus vehículos. Llegan con la ropa de entrenamiento puesta, les asignan un balón y material para la sesión, que previamente han sido desinfectados. Completan la sesión de trabajo, seis futbolistas en cada campo repartidos en dos turnos y al finalizar el entreno se duchan en sus casas.

Lucas Alcaraz está presente en los entrenamientos siguiendo muy de cerca los movimientos de los jugadores con las directrices del preparador físico, Alberto Piernas y el resto del cuerpo técnico.

Alberto Piernas comenta que el equipo se ha adaptado bien al protocolo de actuación. Explica que los primeros entrenamientos se asimilan a la fase de readaptación que se realiza tras haber pasado por una lesión. La es idea que los jugadores vayan poco a poco experimentado los gestos más específicos, cogiendo sensaciones con balón y e ir subiendo poco a poco la intensidad en los entrenos, pero Alberto Piernas afirma que en las primeras fases deben ir con cautela "la idea es que en cuanto a volumen e intensidad, la vuelta al trabajo sea lo más progresiva posible. Los jugadores vienen de estar parados en casa, la mayoría de ellos no tenían cinta para trabajar el patrón de carrera. En cuanto a volumen e intensidad va a ser progresivo e intentaremos que vayan haciendo los gestos de golpeo, arrancada, frenada, más específicos de fútbol. Tenemos que ser un poco creativos, sobre todo en el tema de los golpeos, ya que no se pueden asociar entre ellos”.

El delantero David Querol no entrenó el viernes por molestias, que arrastra antes del parón y de las que todavía no ha terminado de recuperarse.

Fases del fútbol

El 18 de mayo , si la pandemia está controlada, el Albacete Balompié se podrá ejercitar en grupos reducidos de 6 jugadores. A partir de ese momento, el protocolo marcaba que debían estar concentrados en sus ciudades deportivas si se puede y en el caso del club manchego, en hoteles, pero esta decisión ha sido retrasada. Javier Tebas explicó anoche a Juanma Castaño en El Partizado de Vamos que esperaban más de 25 positivos por COVID-19 y al haber 5, no han creído necesario que los jugadores se concentren el 18 mayo y esperarán una semana más a que eso se produzca. Una condición que aparece en el protocolo del CSD y con la que no están de acuerdo la mayoría de jugadores.

El 25 de mayo , se realizarán entrenamientos más amplios con presencia de fisioterapeutas y utilleros. De momento, no hay fecha definitiva para la vuelta de la competición aunque el presidente de LaLiga Javier Tebas plantea a partir del 12 de junio . Los encuentros serán a puerta cerrada, con un mínimo de 72 horas entre partidos, no jugarán si la temperatura supera los 32 grados, habrá cinco cambios durante tres tiempos en el juego, dos pausas de hidratación y en el vestuario, la distancia será de mínimo tres metros entre futbolistas. No habrá público en los estadio hasta que no haya una vacuna del COVID-19, según ha declarado la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano y Javier Tebas también en El Partizado de Vamos, afirmó que están estudiando la mejor forma de retransmitir los partidos por televisión con cámaras ubicadas en las gradas.

LaLiga ha anunciado 5 positivos asintomáticos tras realizar las pruebas de detección del COVID-19 a jugadores, cuerpo técnico y trabajadores de los clubes de Primera y Segunda. En esos positivos no incluyen los miembros de los equipos que a día de hoy tienen anticuerpos del virus.

Los nombres de los cinco positivos es ilegal anunciarlos sin el consentimiento de la persona afectada, pero algunos jugadores lo han hecho público en sus redes sociales. Ahora, estos futbolistas harán cuarentena en sus domicilios y después se les realizarán más test y cuando encadenen dos negativos podrán volver a entrenar. LaLiga ha dado la posibilidad de realización de test de detección de coronavirus a los familiares que viven que los jugadores afectados.

Cuando regrese la competición los jugadores pasarán test continuados, viajarán en dos autobuses para mantener la distancia social y las ruedas de prensa seguirán siendo telemáticas.