La felicitación que ilusiona a los seguidores del Alba

79 años no se cumplen todos los días, y eso son los que ha cumplido el Albacete Balompié este 1 de agosto. 79 años llenos de historia, de subidas y bajada, de momentos de gloria y momentos delicados.

Durante estos 79 años son muchos los jugadores que han vestido la camiseta del club manchego. Uno de ellos y durante la última temporada ha sido Dani Torres. El colombiano, actual jugador del Alaves, ha tenido el detalle de acordarse del aniversario del equipo en el que militó la temporada pasada. En total, Torres disputó 18 partidos con la elastica blanca, sumando 1.595 minutos, 8 amarilla y una roja.

Esta felicitación ha despertado en los aficionados del Alba un mensaje unificado, el de pedir al jugador que vuelva a Albacete, de hecho, cada una de las respuesta recibidas pedía el regreso del colombiano.

La situación actual de Torres puede hacer al aficionado albaceteño ilusionarse. Dani no cuenta en el Alavés, al principio de verano se habló de que el colombiano no tenía ni dorsal y que su salida era evidente. El balón comenzó a rodar en pretemporada y Torres comenzó a disputar minutos con el 'Glorioso', lo que podía indicar que finalmente podría entrar en los planes de Asier Garitano. Finalmente, el último capítulo de esta historia de idas y venidas se ha vivido en la presentación del equipo vasco ante su afición, una presentación en la que Torres no ha estado presente, lo que hace indicar que su salida puede ser inminente.

Resulta curioso que con todas estas circunstancias Dani Torres haya tenido el detalle de felicitar al Albacete en Twitter, una red social donde el jugador no es muy activo, y donde en su descripción sigue apareciendo que es jugador del Albacete cedido por el Alavés.

La afición sueña con el regreso del colombiano, y la experiencia del jugador en la ciudad fue bastante buena tanto para Torres como para su entorno familiar.

Con la pretemporada que está realizando Barri y el paso adelante que ha dado el jugador, Dani Torres no tendría la competencia fácil, pero de seguro que la vuelta del colombiano se convertiría en uno de los fichajes del verano que tanto se le está pidiendo a Mauro desde los sectores más críticos.