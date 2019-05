Eugeni:"En casa somos fuertes y lucharemos para sacar los 3 puntos, aunque sabemos que es un rival complicado"

El Albacete Balompié llega a la penúltima jornada de LaLiga tras su victoria por 0 a 2 ante el Real Sporting con goles de Eugeni y Acuña, donde El Molinón fue testigo del tanto del jugador paraguayo desde su propio campo a más de 50 metros de distancia, que recordó al gol de Zalazar de hace más de 26 años, cuando el Albacete se midió al Atlético de Madrid en el Carlos Belmonte, en Primera División.

El gol de Acuña compite con el que realizó Eugeni de chilena ante el Alcorcón esta temporada.

Eugeni afirma que: “Son dos goles bonitos la verdad, que sirvieron para dar 3 puntos al equipo, que es lo importante. El de Acuña fue un golazo y le di la enhorabuena porque es difícil marcar goles así, el mío personal creo que es complicado que yo lo vuelva a repetir y el del Toro si que es verdad, que en los entrenamientos lo ha probado más de una vez y a veces le ha salido y le salió en el partido y muy bien, contento por todos. Seguimos con la buena dinámica”.

El conjunto de Ramis recibe al Málaga, el domingo a las 20:00 horas de la tarde en el Carlos Belmonte. El técnico tarraconense no cuenta ni Arroyo ni Malsa por acumulación de amonestaciones, pero vuelve Jérémie Bela.

Hace 7 meses que se vieron las caras Málaga y Albacete, y ha ocurrido mucho desde entonces. El banquillo lo ocupaba Juan Ramón Muñiz y hace algo más de un mes, se hizo cargo del equipo malagueño Víctor Sánchez del Amo, que será el técnico hasta el final de la temporada en busca del regreso a la máxima categoría.

En el partido de ida, el Málaga remontó el encuentro frente al Albacete para llevarse los 3 puntos en la jornada número 9 del campeonato. El resultado 2 a 1 en La Rosaleda. Un choque donde no faltó la polémica. El colegiado vasco Gorostegui Fernández no señaló un penalti sobre Febas por parte de Iván Rodríguez, pero si lo hizo en la caída de Zozulia ante Pau Torres, que transformó Bela, marcando la primera diana que encajaba el conjunto blanquiazul en su estadio. Después, Gustavo Blanco hizo doblete.

Eugeni Valderrama opina que ante el Málaga: “Será un partido totalmente diferente al que fue en la primera vuelta. Ellos vienen con una buena dinámica a pelear el tercer puesto. Nosotros en casa somos fuertes y lucharemos para sacar los 3 puntos, aunque sabemos que es un rival muy complicado y que tiene una gran plantilla”.

Ya se conocen los horarios del playoff de ascenso a Primera División, que el Albacete disputará a no ser que el Granada tropiece y el conjunto de Ramis alcance la segunda plaza para subir de manera directa a la máxima categoría.

Las eliminatorias sendrán las dos semanas siguientes al cierre de liga, donde el conjunto manchego se mide al Almería el sábado 8 de junio a las 20:30 horas en el estadio los Juegos del Mediterráneo.

Por tanto, el playoff de ascenso comienza el miércoles 12 de junio a las 21:00 horas y termina el domingo 23 a la misma hora.

A Eugeni Valderrama, no le importa qué equipo les toque en playoff porque asegura que si hacen las cosas bien pueden ganar a cualquiera. Él prefiere que los partidos sean tan cercanos: “Yo creo que es bueno que los partidos sean seguidos y que no haya tiempo para pensar en el partido lo que haya pasado. Creo que eso es bueno porque yo he vivido en el playoff de Segunda B a Segunda División y el partido se hace muy largo cada domingo, pero ahora solo pensar en el Málaga y lo demás ya vendrá”.

En cuanto a lo extradeportivo, en la operación policial 'Oikos' reconocidos exfutbolistas y uno en activo, el presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, Agustín Lasaosa; y el jefe de los servicios médicos del mismo, Juan Carlos Galindo fueron detenidos esta semana, por supuestos amaños de partidos para obtener beneficios en apuestas deportivas. Se les acusa de ser miembros de una organización criminal, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales.

En julio del año pasado, Eugeni Valderrama firmó por 3 temporadas en el Huesca procedente del Valencia Mestalla. Un mes después, en agosto el jugador tarraconense se incorporó al Albacete en calidad de cedido. Eugeni pertene a la SD Huesca, pero afirma estar centrado en el Albacete y desconoce lo ocurrido, más allá de lo que ha leído en la prensa.