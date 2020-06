Esta noche nueva batalla en la lucha por la permanencia

El Albacete se mide a Las Palmas a las 21:45 horas en el Carlos Belmonte.El equipo canario no conoce la derrota en el regreso de LaLiga tras el parón, suman un empate y dos victorias consecutivas; y además, han dejado la portería a cero en los tres encuentros disputados.

"Tenemos que ser un equipo como el otro día" afirma Alcaraz

“Nosotros tenemos que pensar más que en resultado en las cosas que tenemos que hacer para llegar al resultado. Tenemos que ser un equipo como el otro día, quitando el tramo final, que estuvo muy marcado por todas las circunstancias, pero creo que el equipo está dando buena medida. Confío plenamente en toda la plantilla y estoy convencido de que vamos a ser un equipo, estamos haciendo las cosas con bastante convicción, decisión, determinación y bueno, que las circunstancias del partido nos sean favorables” Opina el míster del Albacete.

"Partido que pasa, partido del que hay que olvidarse" afirma Alcaraz

En el último encuentro ante el Huesca, el Albacete consiguió un punto agridulce, tras adelantarse por 2 a 0 con doblete de Dani Ojeda (pichichi de los blancos con 5 dianas), los aragonéses consiguieron empatar el partido en los últimos diez minutos, a raíz de un penalti y gracias a Rafa Mir. Lucas Alcaraz insiste que hay que borrar la pizarra, tanto para bien como para mal "el control de los pensamientos negativos y la fuerza mental que tengamos es lo que nos va a hacer llegar al objetivo. Partido que pasa, partido del que hay que olvidarse, porque no hay tiempo para recrearse en la sensación que te deje el partido sino hay tiempo para poner un punto cero rápido para encarar el siguiente partido".

"Zozulia tiene que mentalizarse que no le van a pitar ninguna falta"

En la rueda de prensa posterior a la disputa de los 45 minutos en Vallecas, el técnico del Albacete se quejó de la actuación arbitral respecto a Roman Zozulia, reclama faltas cometidas sobre el delantero que no están siendo señaladas"ya se lo ha dicho a él, que tiene que mentalizarse que no le van a pitar ninguna porque en los minutos que llevamos, le han pitado una falta a un delantero que está todo el tiempo disputando. Estadísticamente es muy difícil que no le hayan hecho más de una falta, pero bueno estoy trabajando con él para que se mentalizar que no le van a pitar. Es mejor mentalizarse a la realidad”.

Por último, una de las polémicas en la vuelta a la competición están siendo los fuera de juego, Alcaraz opina que, “muchas veces yo creo que faltan cámaras para tirar líneas con nitidez. Con el esfuerzo económico que se ha hecho, tiene que haber dos cámaras más a la altura de tres cuartos de campo. Hasta en esto afecta el factor suerte, por llamarlo de alguna manera”.