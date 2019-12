A la espera de la decisión del Comité de Competición tras los insultos a Zozulia en Vallecas

El Comité de Competición puede decidir que se dispute la segunda parte del encuentro entre Rayo Vallecano y Albacete Balompié a puerta cerrada en el Estadio de Vallecas o en un campo neutral además de, una multa económica para el club madrileño. Otra opción, es que se dé por perdido el partido al conjunto rayista.

De momento, el acta arbitral no ha sido publicada por la RFEF.

El colegiado López Toca se vio obligado a suspender el encuentro entre el Rayo Vallecano y el Albacete Balompié, correspondiente a la vigésima jornada por insultos a Zozulia y pitos a Susaeta, ex jugador del Rayo.

Tras el descanso, y después de varios avisos del colegiado cántabro López Toca y desde la megafonía del estadio, el árbitro junto con la RFEF se vieron obligados a tomar la decisión de suspender el partido, por los reiterados insultos a Roman Zozulia. Decisión respaldada por LaLiga, el Albacete Bamlompié y el Rayo Vallecano.

Te ponemos en antecedentes. Los insultos al jugador del Albacete BP, Roman Zozulia se remontan al inicio de 2017 cuando el Real Betis negoció la cesión de Zozulia al Rayo Vallecano pero debido a la presión de los aficionados rayistas, el jugador se vio obligado a rescindir su contrato. La causa, una supuesta ideología de extrema derecha. Zozulia volvió al Betis, pero no pudo jugar lo que quedaba de temporada, al tener ficha del conjunto madrileño. Y en septiembre, de ese mismo año llegó al Albacete Balompié convirtiéndose en una pieza clave para el equipo manchego y para la afición del Carlos Belmonte.

En declaraciones a Tiempo de Juego, el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa expresó la postura del club madrileño: "Lo que ha sucedido es intolerable, nosotros sentimos pena y mucha vergüenza de lo que ha pasado, no se puede insultar a ningún ser humano, ni tacharle, ni llamarle nada y menos a un deportista que realiza su actividad. El Rayo Vallecano no lo ha permitido mucho antes de que el árbitro dijere nada, cuando han empezado los cánticos desde la megafonía, insistentemente de nuestro estadio, lo hemos intentado impedir. Hemos dicho que por favor no insultasen, que se callasen pero sin éxito. Yo he bajado inmediatamente en el descanso, antes de que el Albacete mostrase su disgusto por jugar, le hemos dicho al árbitro que no lo toleraremos, se lo he dicho yo personalmente, que estábamos para lo que hiciese falta. Lo primero que intentamos, porque no quería jugar el Albacete lógicamente, en esa situación, le ofrecimos desalojar el fondo o si lo estimasen todo el estadio, el Albacete estaba de acuerdo, el trío arbitral también, pero la coordinadora de seguridad no vio seguro desalojar un estadio para continuar el partido por lo tanto, las partes de mutuo acuerdo decidimos ante eso, suspenderlo y jugar el partido otro día, o reanudarlo en la situación en la que había quedado".

Durante los días previos al partido entre el Rayo Vallecano y el Albacete, el entrenador Paco Jémez "no hizo otra cosa que pedir respeto", afirma el presidente rayista.

Raúl Martín Presa considera que "el 95 por ciento de la afición del Rayo y el Rayo, es una víctima de unas personas que no deben estar en el estadio". También añadió, "vamos a tomar medidas disciplinarias".

El presidente del Rayo declaró que, "Esta violencia, yo la llevo sufriendo partido tras partido porque a mí me insultan y eso no debe ser. Voy con seguridad por el estadio, una o dos personas van conmigo".

El Vicepresidente del Albacete Balompié, Víctor Varela tras lo sucedido declaró ante los medios que “no hubo fisuras y yo creo que lo más destacable de lo sucedido, es que se haya optado por el fútbol español, todos en consenso por defender la integridad de las personas y de los deportistas. Yo creo que somos una Liga que se tiene que diferenciar, de otras muchas competiciones, porque defendemos los valores del deporte y yo creo que se ha puesto de manifiesto y obviamente, desde el Albacete estamos a favor de que se haya suspendido el partido porque creemos que no se daban las condiciones para jugarse. Uno de nuestros jugadores estaba en el campo incluso llorando. Zozulia ha llegado al vestuario totalmente destrozado y yo creo que se ha tomado la decisión más acertada para intentar defender nuestro fútbol y que nustra competición sea un ejemplo”.

Víctor añadió sobre Zozulia que, "ha llegado al vestuario francamente afectado. Obviamente, ha sido una situación bastante dura para él. Roman ha tenido un comportamiento ejemplar desde que ha llegado, es un gran compañero y un gran futbolista y lo que queremos es que pueda competir garantizando siempre, sin ningún tipo de presión".

"Le hemos dado naturalidad, en el fútbol no a todas las aficiones le puede caer bien un jugador, pero creo que tenemos que intentar erradicar situaciones que nos avergüenzan a todos. El que un jugador reciba esos insultos, creo que es avergonzante para nuestro jugadores y para el equipo rival y en esa línea tenemos que trabajar" comentó el Vicepresidente del Albacete.

Además, Víctor Varela quiso agradecer tanto a La Liga como a la RFEF y al Rayo Vallecano su comportamiento. "No voy a entrar en ningún tipo de valoración de lo que se debe o no sancionar, solo puedo decir que el comportamiento del Rayo como club ha sido un comportamiento ejemplar y así me lo han demostrado en el descanso del partido".