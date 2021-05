Un equipo triste, un entrenador triste y un resultado anunciado

Si alguien cree que me apetece hablar mal o criticar por gusto, se equivoca. El todavía entrenador-como diría José María García- del Albacete Balompié, decía en la noche de este lunes que "todos los que sentimos el Albacete, estamos muy tristes y muy jodidos...". No lo pongo en duda, pero estoy seguro de que para usted, dentro de tres meses, el Albacete será un recuerdo, un mal sueño, mientras que los aficionados de este club seguirán enfadados y preguntándose cómo se puede planificar tan mal una temporada, de principio a fin y descender con todo merecimiento y bochorno.

Hace unos meses (27 noviembre 2020) escribía aquí mismo un artículo titulado "Sí papá, da pena verlos" tras cosechar en Las Gaunas la octava derrota de la temporada en solo 14 jornadas. Apuntaba entonces que no dudaba del compromiso y las ganas de los jugadores de esta plantilla, pero que firmar una mayoría de futbolistas-proyecto de Segunda B aseguraba los resultados que estábamos padeciendo.

Los meses han pasado desde aquella exhibición de impotencia ante el Logroñés y esas ocho derrotas de entonces se han convertido en veinte; el equipo es colista a 8 puntos de la salvación y solo quedan quince en disputa. Tuvimos tiempo de arreglarlo con mejores jugadores pero llegaron tres y solo uno vale y, como ha quedado demostrado, ni Lucas Alcaraz, ni Aritz López Garai o Alejandro Menéndez han sido capaces de hacer una casa sin cimientos y con ladrillos defectuosos. Ni el mismísimo Fabio Capello hubiera salvado a este equipo.

Y lo de ayer en Belmonte ante el Alcorcón (0-1) no fue más que el reflejo de la temporada. Para que no hubiera dudas o padecimiento, el error de turno llegó a los dos minutos y después nada de nada: ni reacción, ni tiros a puerta, ni ideas. No pongo en duda las ganas, pero las ganas no son suficientes, como ya no lo son las explicaciones de un técnico que si tuviera vergüenza futbolística, anoche mismo habría dicho "hasta aquí he llegado". ¡Qué cinco semanas nos aguardan!

