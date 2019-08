Eddy Silvestre: "Tenía en la cabeza venir aquí pero el Alcorcón ha puesto muchos impedimentos"

El Albacete Balompié ha presentado de manera oficial al jugador Eddy Silvestre de 27 años El mediocentro de Roquetas de Mar (Almería) ha firmado por cuatro temporadas.

Formado en las categorías inferiores del Real Murcia, ha disputado 126 partidos en la categoría de Plata y cuenta con experiencia en Primera División de la mano de Granada y Eibar. El centrocampista ha aterrizado en el Carlos Belmonte después de su paso por Alcorcón. En la última temporada participó en 31 encuentros, anotando un gol y siendo uno de los jugadores destacados en el equipo dirigido por Cristóbal Parralo.

El director deportivo del Albacete, Mauro Pérez ha afirmado que, tanto cuerpo técnico como dirección deportiva tenían claro que era un futbolista que necesitaban. "Eddy Silvestre es un futbolista de todos conocido, que a pesar de su juventud ha estado en diferentes equipos y en diferentes etapas. Un futbolista que es sus inicios, posicionalmente era un jugador más avanzado en el medio del campo, pero entendemos que el fútbol lo ha llevado a la zona donde puede rendir más que en esa posición de 6 puesto que, posee todas las cualidades para poder ser un mediocentro. Aparte de ser futbolista con pierna y energía, no está exento de calidad y sobre todo también nos va a ayudar en el dominio del juego aéreo que quizás el año pasado también era uno de nuestros déficits" ha afirmado Mauro Pérez.

Eddy Silvestre dice estar muy ilusionado con su llegada al Albacete. "Conozco a jugadores con los que he coincidido antes o que me he enfrentado a ellos y me han hablado maravillas del club. Hace 5 años vivía en Murcia y muchas veces he venido aquí a ver partidos y compañeros. La verdad que me ilusiona muchísimo. Desde el primer día que me llamaron, tenía en la cabeza venir aquí, ha sido muy complicado porque el Alcorcón ha puesto muchos impedimentos, pero yo tenía muy en mente que quería venir aquí a pesar de las cosas que me habían salido" ha comentado Eddy en su presentación.

A nivel individual, Eddy Silvestre quiere "seguir creciendo porque tengo mucho margen de mejora, aprender de los compañeros, del cuerpo técniconos; y colectivamente, mantener la categoría, los 50 puntos y a partir de ahí seguir soñando".