Eddy Polanco: "Soy un chico optimista y puede ser realidad el ascenso, porque los equipos están muy parejos"

En el espacio de deportes en Cope Albacete, tras poco más de un año, hemos vuelto a entrevistar al jugador del Albacete Basket, Eddy Polanco.

Hablamos con él, en noviembre de 2018, en su incorporación al equipo albaceteño. Hemos vuelto a invitar a Polanco a nuestro estudio para charlar su experiencia en el Albacete Basket.

En la pasada jornada, los verdes vencieron al Barça en el pabellón del Parque por 75 a 67 en otra gran exhibición de Eddy Polanco, que se ganó estar en el quintero MVP de la LEB Plata de la jornada décimo tercera, tras conseguir 31 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia.

“Es mi segunda temporada en Albacete y ya tengo un poco de experiencia. Individual y colectivamente hemos estado trabajando muy fuerte en la cancha. Anteriormente, habíamos perdido, queríamos ganar y sabíamos que, teníamos que pelear por esa victoria contra el Barça”.

David Varela, entrenador del Albacete Basket nos dejó un mensaje para Eddy, “es un jugador con un talento excepcional. Es un buen chico, aunque a veces haya que apretarle un poco las clavijas para que siga en la tierra, pero se merece lo bueno que le pase y estamos encantados de tenerle y que sea un buen paso, para su futura carrera”.

Eddy Polanco afirma que, es bueno tener un entrenador exigente, “a veces, parece que nos echa bronca pero el quiere lo mejor para nosotros. Agradezco que sea así conmigo, si exige mucho de mí es porque ve un potencial grande”.

Al poco de llegar al Albacete Basket, Eddy se lesionó durante un partido y estuvo dos meses fuera de la cancha. “Fue una experiencia difícil, estuve en cama en la temporada más bonita del año que es la Navidad, pero todo eso se queda atrás”.

Este sábado, 14 de diciembre derbi provincial. A las 19:30 horas, el pabellón municipal del Barrio de Los Pintores vivirá el encuentro entre el Villarrobledo y el Albacete Basket. “Es un equipo muy físico, es un partido importante con un equipo vecino, así que tenemos que luchar todo lo que podamos para sacar una victoria” comenta Eddy.

Sobre el otro equipo de la provincia en la LEB Plata, La Roda “tuvo una racha de victorias consecutivas, es un gran equipo, con un gran entrenador y por suerte, conseguimos la victoria allí”.

En la anterior visita a Cope Albacete, Polanco nos decía que quería ganarse la confianza y el respeto. “Creo que si me he ganado la confianza de los directivos, del pueblo de Albacete, pero eso no ha sido algo de la noche a la mañana, ha sido con trabajo constante, trabajando todos los días, tratando de mejorar como jugador y como persona. Mis nuevos retos, es tratar de poner al Albacete Basket en la fase de ascenso y ascender a la LEB Oro, que es objetivo final. Soy un chico optimista y puede ser una realidad el ascenso, porque los equipos están muy parejos. Creo que podemos tener un año especial, y no creo que ningún equipo esté muy superior a otro, así que todo puede pasar”.

Por último, Eddy Polanco ha querido dejar un mensaje a la afición del Albacete Basket, “pasamos por unos momentos difíciles y quería dar las gracias a la afición por confiar siempre en nosotros. Nos han animando cuando las cosas van mal y ahora, que las cosas van bien, hemos sacado dos partidos muy difíciles. Se nota la confianza que nos han dado, el ánimo que siempre nos dan y quiero agradecerles siempre, estar ahí para nosotros. A los que no han ido a un partido de baloncesto, les animo a que vayan, que lo estamos dando todo para que el baloncesto en Albacete sea de nivel”.