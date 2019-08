El director deportico del Albacete BP afirma que no hay que ser alarmista porque solo es el comienzo de liga

El Albacete Balompié se ejercita a puerta cerrada hasta el viernes 23 de agosto, día de partido donde medirá sus fuerzas con el recién descendido Girona. Será el primer encuentro de los de Ramis en el Carlos Belmonte esta temporada.

El director deportivo del Albacete, Mauro Pérez ha comparecido en sala de prensa. Opina que lejos de ser un lastre la derrota ante Almería por 3 – 0, el próximo encuentro es una motivación. Además, añade que no hay que ser alarmista porque solo es el comienzo de liga.

"Los resultados momentáneos no te pueden hacer variar el rumbo, porque si es por esa regla de tres, estaríamos cambiando constantemente. Si perdemos tres partidos, echamos al entrenador, si ganamos cinco partidos renovamos a diez futbolistas... Tenemos que no ser tan corto placistas y ver el método, no el resultado como tal. Tenemos un cuerpo técnico que ha trabajado de forma espectacular, exactamente igual que cuando la temporada pasada ganamos. Solo llevamos un partido, el ambiente del grupo es muy bueno, los jugadores están trabajando bien. Entiendo que, si las cosas se hacen bien, el resultado más pronto que tarde siempre tiene que llegar.

Con 7 jugadores en el campo que ya estaban en el Albacete la temporada pasada, el equipo no supo ser ni la sombra de lo que había sido.

Es el comienzo de liga y creo hay que darle la importancia que hay que darle. Hay que sacar el lado positivo, y el lado positivo es que como peor no se puede hacer, entendemos que solo tenemos que mejorar y también este equipo se ha ganado el derecho y el respeto de que siempre ha hecho las cosas bien, que ha trabajado bien así que no quiero darle más importancia de la que tiene.

El director deportivo dice que peor no se puede hacer y que no cree que fuese falta de actitud sino que los jugadores no mostraron su nivel y que como resultado, fue un mal partido.

"A veces los sistemas hacen que unas zonas del campo queden más débiles que otras. Cuando juegas con dos puntas y dos extremos quizás el mediocampo quede un poco más desprotegido, pero en la parte defensiva igualas con 4 hombres y ahí se la juegan uno contra uno. Pudiésemos estar un poco largos y en esa zona sufrieron mucho Barri y Olabe. Dicho esto, no es lógicos que se fallen tantas entregas, tantos pases porque son jugadores seguros en el pase. No sacamos ningún córner y no tiramos ni una sola vez entre los tres palos. El resultado es un poco abultado (Almería 3 - 0 Albacete) pero no merecimos ganar ni empatar. Pero cebarnos en una zona concreta del campo no es justo porque nadie dio el nivel".

Mauro Pérez afirma que nunca pueden decir que la plantilla está cerrada, ya que el mercado de fichajes finaliza el 2 de septiembre. Dice que han logrado los objetivos marcado, pero que si existiera la posibilidad de mejorar la plantilla lo harían.

El director deportivo del Albacete ha hablado de la situación de algunos jugadores. Juan Boselli se marchará a un club de 2ºB, Sergio Molina con un año más de contraro, tuvo la opción de 3 clubes pero no ha querido salir.

En cuanto a Alfon el club reconoce que han llegado propuestas de equipos de Primera División para incorporarse a sus filiales.

El canterano Miguel Ángel seguirá en la dinámica del primer equipo y Álvaro García está apunto de salir, ya que el Albacete se encuentra en conversaciones con el Atlético de Madrid pero todavía no hay nada cerrado.

Respecto a Steve Furtado, el club manchego está valorando su cesión.

Y sobre qué ocurre con Jérémie Bela, Mauro Pérez ha respondido que, "hay tiempo pero no depende de nosotros. Él fue el que decidió romper el contrato. A día de hoy sigue sin equipo y es extraño. Todos sabemos que fuese sido mucho más fácil si se hubiese incorporado con nosotros y hubiera tenido otro talante con respecto al club".