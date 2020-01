Diego Caballo: "Siempre las rachas están para romperlas"

El lateral izquierdo Diego Caballo , de 26 años ya ha sido presentado. Firma hasta junio de 2022.

Natural de Salamanca, se quedó sin equipo tras salir del Extremadura y el martes comenzó los entrenamientos a las órdenes de Ramis.

El lateral tiene experiencia en la categoría de plata. Suma casi 50 partidos entre el Extremadura y Deportivo, con quien jugó la pasada temporada la promoción de ascenso a Primera División y donde sorprendió su salida en las últimas del mercado. Caballo ha pasado en 6 meses por Deportivo, Extremadura y ahora Albacete.

“Ha sido muy raro, no es normal que un jugador pueda estar en 3 equipos la misma temporada. El día que salí del Dépor, si quiera yo, casi sabía que iba a salir, fue en los últimos instantes y se dio como se dio. No te puedo decir más, que lo que sea crecer para un jugador lo veo bueno, creo que esto era una oportunidad muy buena y debía hacerlo" dice el lateral.

El director deportivo del Albacete tenía claro que la posición de lateral izquierdo debía ser reforzada porque Fran García no tenía recambio natural. Ahora a Diego Caballo le toca competir por el puesto y el míster decidirá.

Tras su paso por los filiales del Real Madrid, donde además de estar a las órdenes de Zidane , conoció a Ramis . Diego piensa que su llegada al Albacete Balompié es una buena oportunidad para poder crecer y sumar al equipo. Con el Extremadura, comenta que le ha faltado competir cada fin de semana, pero que ha trabajado día a día para cuando tuviese la oportunidad estar listo.

Caballo afirma que sus primeras sensaciones y recibimiento han sido muy buenos. Sobre el momento actual del conjunto manchego, " siempre las rachas están para romperlas , para ello hay que empezar por este fin de semana y cambiando se cambian las dinámicas . Creo que el máximo problema que se está viendo es que no se están consiguiendo goles, yo me preocuparia más si no se llegase".

"Al final cuando un equipo llega, hay un momento que cambia, que las cosas se vuelven a la inversa y a lo mejor acabas ganando los partidos 3 - 0", afirma Diego.

El Albacete recibe este domingo 26 de enero a las 16:00 horas al Deportivo, y Diego podría debutar ante su ex equipo, para el solo tiene buenas palabras.

"Ha sido muy curioso. Con la máxima ilusión. Para mí, lo he dicho desde siempre, el Dépor ha sido mi gran paso, quién me ayudó a dar el paso a la élite. Estaré siempre agradecido. Un plus más para estar con motivación y con ganas", afirma Caballo.

El director deportivo del Albacete, Mauro Pérez define a Diego Caballo, “Es rápido, es potente, un futbolista que en los duelos es fuerte, se gira rápido, tiene mucha verticalidad y sobre todo, creo que su mejor condición es la capacidad que tiene para centrar a cualquier altura con lo cual, el tipo de delanteros que nosotros tenemos son rematadores y facilita mucho el trabajo a la hora de poder finalizar acciones. Es cierto, que si estamos teniendo problemas a la hora de surtir de balones a nuestros delanteros y Diego viene a sumar y a reforzar esa condición que se tiene que dar para que delanteros del nivel de Román o de Acuña pueda ser mucho más resolutivo”.