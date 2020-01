El Albacete Balompié viajará este viernes a Tenerife tras el entrenamiento. El encuentro es el sábado a las 18:00 horas en el estadio Heliodoro Rodríguez. Ramis cuenta con las bajas de Eddy por sanción, y de Acuña y Gorosito por lesión. El jueves no se ejercitaron Benito por problemas en el cuello y tampoco Karim, pero Ramis ha comentado que ha sido por precaución y que ambos jugadores están disponibles.

Es evidente, el deseo de revancha por el 0 a 4 de la ida en el Carlos Belmonte a comienzos de temporada ante el conjunto isleño. El míster del Albacete comenta que, “Debemos de tener ese espíritu. Cada semana tienes que buscar ese punto de más, que quizás te ha faltado en el partido anterior y que muchas veces viene motivado por el resultado en gran medida. Ese partido contra el Tenerife nos hizo daño, no lo esperábamos, fue todo muy rápido. Los primeros minutos, enseguida en dos errores se pusieron por delante, luego fue muy difícil la sensación de no poder reconducir el partido en ningún momento. Quizás ha sido el partido en el que con más impotencia nos hemos sentido todos, pero yo creo que nos sirvió ese partido para darnos cuenta de muchas situaciones en las que tenemos que hacernos muy fuertes para poder sumar puntos y creo que lo entendimos bien el mensaje. Pero en ese momento, si fue un revés importante porque no lo esperábamos porque veníamos de buena dinámica, porque teníamos esperanzas es sacarlo adelante y no fue así, fue al principio, creó alguna duda, pero nos ayudó para saber el nivel de exigencia que necesitábamos y creo que eso lo entendimos bien, entonces si eso sirve de cara al sábado como para dar una respuesta, fenomenal".

El Tenerife, no pasa por un buen momento. Está en puestos de descenso y así opina Ramis del rival, “Atraviesa una situación incómoda, mucho más incómoda que la nuestra a nivel clasificatorio que es al final lo que quita y da un poco de credibilidad y confianza, aunque nosotros dentro la tenemos, pero ese tipo de situaciones incomodan mucho y sin querelo generan durante el partido muchas situaciones de duda, no solo en el equipo. Ha habido un cambio de entrenador y necesita todo un tiempo. La afición en Tenerife aprieta, porque es un club importante, que ha tenido un pasado importante y quieren ver reacción de su equipo que hasta ahora no lo han visto, pero eso no quita que haya 90 minutos en los que vamos a competir con un equipo muy bueno, con muy buenos jugadores y que como otros, no me cabe ninguna duda, que van a responder o van a intentar dar respuesta a esa situación incómoda”.

El mercado de fichajes comenzó a las 00:00 del 2 de enero y finaliza el próximo 31 de enero. Mucho se ha hablado de la salida de Rey Manaj al filial del FC Barcelona y estas son las declaraciones de Ramis al respecto, “En el caso de que salga esa posibilidad que de momento, no existe, habría que plantearse la posibilidad de poder traer un jugador que aporte goles. Es principalmente, lo que buscan muchos equipos, pero si surge esa posibilidad, que insisto de momento no se ha dado, lo valoraremos. Jugadores que salen y una plantilla corta, como la que tenemos, sino lo suplimos con alguna incorporación en algún momento de la temporada podemos tener algún problema porque yo sé que durante la temporada hay inconvenientes y problemas que van a ir surgiendo y que nos pueden un poco limitar, por lo tanto hay que tener recursos como para poder solventar eso, todos los equipos lo van a hacer”.

Otro de los rumores que suenan muy fuerte, es la vuelta de Jon Erice al Albacete Balompié. “Erice, es una posibilidad y no está cerrada. Es una posibilidad entre otras que reúnen las características, que nosotros queremos en algún puesto del campo y que nos pueden venir bien para completar lo que tenemos y seguir creciendo. Es una posibilidad que ya conocemos, que conoce la dinámica del club, la del equipo, tiene ventaja en ese sentido porque empiezas a trabajar desde el día cero, ya con algo que ya está trabajado, pero insisto, está esa posibilidad y hay más de hecho, que tenemos que valorar y ver en todos lo sentidos que es lo que mejor se ajusta” comenta Luis Miguel Ramis.