Dani Ojeda: "No se puede ser tremendista y solo mirar lo malo"

En el entrenamiento del miércoles del Albacete Balompié a puerta cerrada, donde los primeros minutos están abiertos a los medios de comunicación, no se vio a Zozulia, Manaj, Acuña, Jiménez, Gorosito ni Caro. Ramis tuvo que contar con jugadores del filial en la sesión.

En la sala de prensa de la ciudad deportiva Andrés Iniesta, el futbolista Dani Ojeda, comenta que el equipo está fastidiado por la derrota en casa ante el Mirandés. Dice que hicieron un buen inicio de partido, pero que dos errores puntuales y no revertir la situación, les hicieron caer en el Carlos Belmonte.

"El partido del Mirandés lo he visto repetido y tengo la misma sensación que desde dentro. Cuando recibimos el primer gol, creo que en la forma en la que fue y por lo bien que estábamos haciendo las cosas, nos sienta como un jarro de agua fría y el segundo nos congela. No supimos desde dentro darle la vuelta, creo que es algo que tenemos que mejorar y tenemos margen para hacerlo. Aunque fue una derrota, creo que hay que quedarse con muchas cosas positivas que se hicieron hasta esos dos goles que recibimos y a partir de ahí mejorarlo, no queda otra" opina Ojeda.

El centrocampista canario afirma que, ahora piensan en el próximo encuentro ante la Ponferradina el sábado a las 18:00 horas y esperan no cometer errores. El Albacete Balompié ocupa la novena plaza con 25 puntos y Ojeda cree que es una posición a la que hay de darle valor, aunque reconoce la irregularidad del equipo. "Es verdad que no estamos siendo lo regulares que nos gustaría, pero al final hasta el otro día estábamos sextos, en puesto de playoff, tampoco se puede ser tremendista y solo mirar lo malo. Los únicos partido que hemos ganado han sido por 1-0, es verdad que tenemos una diferencia negativa, que es un poco curioso pero al final estamos en una posición bastante privilegiada en la tabla. Hay muchos equipos mucho peor que nosotros y debemos ser conscientes de ello, a partir de ahí es obvio, que tenemos que ser más regulares, que tenemos que mantener una línea, una constancia que creo que veníamos más o menos arrastrando que veníamos de una posición ascendente. Es verdad que el otro día, el partido volvimos a empeorar en algunas cosa, pero creo que la línea estaba siendo positiva y tenemos que centrarnos en eso, que al final todos sabemos que la competición en Segunda División es muy complicada que hay muchos equipos que te pueden ganar, nosotros ganamos aquí al Cádiz y después, perdimos ante el Mirandés, eso te demuestra la competitividad que hay y lo igualado que está todo, intentar mantener una regularidad es lo que nos va a hacer creer a partir de ahora".

Dani Ojeda piensa que cada temporada es independiente y que las comparaciones no ayudan. Además, quiere destacar la importancia de la unión entre afición y jugadores, "El año pasado tuve la suerte de ascender con el Granada y antes también lo hice con el Lorca y veo mucho fútbol. El mensaje que quiero lanzar, más allá de ninguna polémica porque creo que eso no ayuda a nadie, es de hacer ver a la gente que son muy importante para nosotros y que al final, cuando un equipo hace cosas importantes es porque hay una unión muy grande entre afición y jugadores. A partir de ahí, tanto lo bueno como lo malo, es culpa nuestra porque nosotros los que jugamos, pero es verdad que en casa, cuando tu recibes ese aliento cuando las cosas no están saliendo bien, como el otro día, ese punto de la afición te ayuda. No es culpabilizar a nadie porque los que fallamos somos nosotros, los jugadores y somos los primeros culpables de todo, pero a la hora de poder hacer cosas bonitas tiene que haber esa unión y ese calor, que sentimos nosotros jugamos fuera de casa de las aficiones rivales y es lo que quememos sentir en casa, ese fortín que yo he sentido aquí como rival y que evidentemente, siempre ha sido jodido jugar en el Belmonte".