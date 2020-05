La cuenta atrás ha comenzado

Tras la jornada de descanso del domingo, el Albacete Balompié se ejercitará este lunes a las 19:00 horas en grupos de 14 jugadores y la semana que viene, los entrenamientos serán con la plantilla al completo, según ha declarado el presidente de LaLiga Javier Tebas a Juanma Castaño en El Partidazo de #Vamos “hasta el siguiente lunes no haremos un entrenamientos completo, debemos seguir con máxima precaución en todo lo que estamos haciendo”.

“Cabe la posibilidad que el jueves 11 podamos tener el primer partido de LaLiga" ha afirmado Tebas

Tebas también ha dicho que la competición podría comenzar el jueves 11 de junio a las 22.00 horas con el derbi sevillano en el Sánchez-Pizjuán, “cabe la posibilidad que el jueves 11 podamos tener el primer partido de LaLiga, sería nuestra ilusión poder tener un solo partido ese día, donde los equipos jueguen en exclusiva para toda España como casi homenaje a todo lo que ha ocurriendo, dependerá de los entrenamientos o también, puede ser el 12, 13 o el 14 de junio incluso, pero ojalá se pueda cumplir que sea el jueves dia 11”.

Jueves día 11 de junio como fecha clave, pero el Albacete podría jugar en Vallecas, tres días antes del inicio oficial de LaLiga, la segunda parte ante el Rayo. Es decir, el lunes 8 de junio , ya que según el protocolo los equipos tienen que disputar sus partidos con 72 horas de diferencia para tener un mínimo de descanso y evitar lesiones. Además, el Gobierno de Pedro Sánchez con el aval del CSD y el Ministerio de Sanidad ha dado luz verde para el inicio de la competición a partir de ese lunes 8 de junio.

Por delante 11 jornadas por disputar en Primera y Segunda División y cuando se haga oficial el primer encuentro también, se sabrán las fechas de las cuatro jornadas siguientes, eso será a principios de la semana que viene.

Según el protocolo de actuación del regreso a la competición no se disputarán partidos si la temperatura supera los 32 grados y con eso trabaja LaLiga para establecer los horarios .

El inicio de los encuentros entresemana serán desde las 19:30 hasta las 22:00 horas, y los sábados y domingos el horario será más amplio con partidos desde las 17:00 horas, pero solo para los equipos de la zona cantábrica, “pero si hubiese un partido programado y hubiese una ola de calor, esos partidos serán retrasados”.

Por regular, la presencia de los medios de comunicación en los estadios , donde ya ha adelantado Tebas que no todos podrán estar en los campos. “todos los medios quieren estar en todos lo estadios y eso va a ser imposible, por algún sitio tenemos que poner el corte”.

"Pido que seamos muy responsables" ha afirmado Tebas