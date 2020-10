El coronavirus 'se carga' los circuitos de atletismo y BTT de 2021

La Diputación ha tomado una decisión dolorosa aunque esperada, la cancelación de los Circuitos Provinciales de Atletismo, Trail, Bicicleta Todoterreno y Senderismo. La situación sanitaria así lo aconseja y será imposible retomar cualquier tipo de actividad dado el carácter popular de todas ellas.

En un comunicado oficial lanzado esta mañana en redes sociales, la Diputación se expresa en los siguientes términos:

"Le comunico que el pasado miércoles 21 de octubre se reunió el Comité organizador a través de una videollamada para valorar el comienzo del próximo curso, se acordó por unanimidad no empezar la próxima temporada, ya que de acuerdo con el Decreto 24/2020, del 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, modificado por el Decreto 49/2020, de 21 de agosto solamente se permite realizar eventos federados que organice una federación deportiva dentro de su calendario de competición oficial.

Por tanto, como sabéis, nuestras actividades que son populares no están permitidas en tanto en cuanto esta situación persista, por lo que, lamentablemente, no podremos planificar su comienzo hasta que las Autoridades Sanitarias nos recomienden su organización de forma segura. Sin más, solamente me queda deciros que deseo efusivamente que la situación actual mejore y podamos regresar a la practica deportiva cuanto antes".

Este comunicado va directamente relacionado con las pruebas de atletismo, btt y trail, mientras que las de senderismo tuvieron su propia reunión con los alcaldes de los municipios que organizan rutas y el resultado fue el mismo, la cancelación.

Recordamos que la última carrera popular celebrada hasta la fecha fue el pasado 8 de marzo en la localidad de Fuentealbilla y la última de BTT se celebró en Liétor.