El Club de Tenis Albacete sigue adelante con los eventos que tiene organizados

Desde el lunes 25 de mayo se han flexibilizado las restricciones para entrenamientos y clases grupales en los deportes que no requieran contacto físico, es el caso del tenis. Está permitida la práctica de la modalidad de dobles y también, la reanudación de las clases colectivas y escuelas en los clubes y centros deportivos, respetando el límite máximo de 10 personas por pista.Siempre cumpliendo con las las medidas de seguridad e higiene fijadas por las autoridades sanitarias, haciendo hincapié en esa distancia social de dos metros.

En Deportes Cope hemos hablado con Julián García, director deportivo del Club de Tenis Albacete.

"A día de hoy, en el Club de Tenis Albacete no hemos descartado realizar ninguno de los eventos que tenemos organizados de aquí a final de año"

Se ha hecho esperar la reanudación en la práctica del tenis y sobre todo, en comparación con otros deportes como por ejemplo el fútbol, donde si existe un contacto y ha habido polémica con este asunto, “el tenis es de los deportes que antes ha retomado su actividades y el motivo es que no hay contacto. Los que están en pista, la distancia es de 10 a 15 metros, por tanto la posibilidad de riesgo es muy pequeña y eso ha motivado que el CSD abra la mano y seamos de los primeros deportes privilegiados en poder comenzar” comenta Julián García.

"A nivel intencional será muy complicado que se pueda volver a jugar"

La pandemia también va a afectar al mundo del tenis en los próximos meses hasta que exista una vacuna para el COVID-19 prevista para febrero de 2021, pero a nivel nacional se podrán jugar algunos torneos, “la Federación Española de Tenis ha programado para los mejores jugadores españoles un circuito Mapfre de cuatro torneo y a nivel intencional será muy complicado que se pueda volver a jugar. Es duda el US Open que se disputa en septiembre y creo que también lo tendrán que suspender” nos explica Julián García, director deportivo del Club de Tenis Albacete y añade que “nosotros a día de hoy, no hemos descartado realizar ninguno de los eventos que tenemos organizados de aquí a final de año, el 'Trofeo Ciudad de Albacete' nuestro clásico torneo internacional, que se disputa durante la Feria, lo tenemos en espera hasta ver qué pasa a nivel nacional y ver cuáles son las indicaciones en materia sanitaria, de aforo y de seguridad que el gobierno impone a los torneos nacionales, y decidir si es viable que nosotros podamos organizar nuestro torneo. En el resto habrá menos problemas, los torneos en categorías inferiores como el 'Torneo Marca' que disputamos en la primera semana de septiembre, en principio creo que sí se va a poder celebrar, el 'Trofeo Guillermo García López' a beneficio de los niños con cáncer también, y el otro día me llamaron de la Federación Española de Tenis para ver si estamos en condiciones de organizar nuevamente la prueba de la 'Copa de España de Tenis en Silla de Ruedas' y les hemos dado una respuesta positiva. Ahora toca esperar para ver cómo termina el tema del Covid y aquí en Albacete, y las instituciones qué respuesta tienen porque evidentemente han cambiado los objetivos y presupuestos porque es evidente que el grueso del capital económico vaya a ayudar a familia y a organizaciones sociosanitarias que necesitan más ayudas”.

El Club de Tenis Albacete volvió a abrir sus puertas el 18 de mayo cuando la provincia alcanzó la fase 1 de desescala para acoger a los tenistas con licencia federativa, Deportistas de Alto Nivel y Alto Rendimiento, y desde hace tres días, pueden acudir a las instalaciones los tenistas amateurs, “en el Club de Tenis llevamos algo de una semana donde los socios podemos ir a jugar a tenis o a pádel, aunque de momento solamente individual. Ahora mismo la aceptación está siendo bastante buena, el club no ha abierto vestuarios, gimnasio, cafetería porque estamos bajo mínimo y únicamente, el socio puede ir a utilizar la pista y debe abandonar el club lo antes posible, no debe permanecer allí. Poco a poco vamos a ver que va ocurriendo y si se puede jugar a dobles y abrir alguna parte más del club” comenta Julián García.

Julián García trata de ver el lado positivo de la complicada situación que estamos viviendo en todo el mundo, “yo me quedaría con que nos ha hecho ver que todos somos mucho más iguales, que no hay estatus, que cuando llega algo malo tenemos que estar todos ayudándonos unos a otros para intentar salir. Nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la vida, de vivirla bien, el día a día y que esto que nos ha pasado, esperemos que con el paso de los años sea algo anecdótico”.