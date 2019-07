La Carrera Popular de Mahora se hace nocturna

Este sábado, a partir de las 21:30 horas, se celebrará la X Carrera Popular de Mahora, cita incluida en el calendario del Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Albacete así como en el Circuito de Carreras Populares de La Manchuela, una competición que se realiza de forma paralela al Circuito Provincial aunque sólo puntúan las diez carreras que se organizan en esta comarca.

En Mahora se mantienen los servicios y el recorrido de 8.000 metros que se propone desde hace cinco años, pero la gran novedad será la del horario ya que, a petición del club organizador, el Vinos de Mahora, el Ayuntamiento ha decidido retrasar en noventa minutos el pistoletazo de salida. El motivo no es otro que tratar de que la temperatura sea más benévola y que el sol ya no moleste a los atletas. Otra prueba del mes de agosto, los diez kilometrichos de Tarazona, se sale a las 22 horas, y es del agrado de todos los atletas.

La orografía de estos 8 kilómetros es absolutamente llana y dividida entre el asfalto del núcleo urbano en un 90% y algunas pistas de tierra que rodean a la localidad; un recorrido ideal para principiantes y también para los experimentados atletas que han bajado el listón en su ritmo de entrenamientos aprovechando los calores del verano.

Los más rápidos entre los cerca de 525 inscritos realizarán una marca aproximada a los 26-27 minutos, siendo las mejores marcas, las establecidas el año pasado por Jesús Ángel Rodríguez (26:06) y Mari Ángeles Magán (30:08). La salida y meta tendrán lugar en la Plaza de La Mancha, eje central del evento donde se instalarán todos los elementos necesarios para atender a los corredores con total eficiencia.

La recogida de dorsales se realizará a partir de las 19:30 horas y estará abierta hasta poco antes de comenzar la prueba. Durante el trazado se ubicarán tres puestos de avituallamiento líquido, además del aperitivo final en meta. Los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Mahora se completan con el aparcamiento habilitado a la entrada de la localidad para mayor comodidad de los corredores y acompañantes, mientras que los servicios de vestuarios, aseos y duchas se encontrarán en el Campo de futbol y Piscina municipal. El pódium para la posterior entrega de trofeos también se encontrará en la Plaza de La Mancha.

La organización ha dispuesto premio para los tres primeros clasificados de la categoría general y los cinco primeros atletas locales, así como para los corredores más rápidos de La Manchuela. También recibirán premio el club local, Vinos de Mahora, así como el más numeroso.

En cuanto al historial de la prueba, en categoría masculina encontramos nombres como Abdelaziz Dahaoui (Decatlón-Kondy), Miguel A. Torrecilla (C. A. Toledo), Raúl Martínez (C. A. Albacete-Diputación), Patricio García (C. A. Chinchilla), Daniel Gómez Rueda (Vinos Mahora), José Ángel Cifuentes (C. A. Albacete-Diputación), Roberto Carlos Gabaldón (C. A. Tarazona), José Agustín Valiente (27 Agosto Madrigueras), Guillermo Parra (El Pinar El Conchel) y Jesús Ángel Rodríguez (Ekuon Conchel Diputación), que fue el vencedor en la edición 2018.

En la femenina, han repetido victoria Pilar Igarza (Club Polideportivo La Roda), que tiene dos triunfos y Mª Ángeles Magán (C. A. Ekuon Conchel-Diputación), que con su triunfo en la pasada edición se ha convertido en la más laureada de las atletas.

El resto de las vencedoras han sido Mª José de Toro (C. P. La Roda), Violeta Bautista (27 Agosto Madrigueras), Laura Villar (Don Quijote Albacete), Gelen Muñoz Nieto (C. A. Ibañés) y Sandra Ruiz (San Blas Elche de la Sierra)