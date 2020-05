Caro: "El factor cancha ya no existe, ahora seremos 11 contra 11 y no va a influir si se juega dentro o fuera"

El Albacete Balompié continúa con los entrenamientos en grupos reducidos y LaLiga tiene previsto que a partir del 25 de mayo las sesiones de trabajo se realicen con mayor número de jugadores y con presencia de fisioterapeutas y utilleros.

El defensa del Albacete, José Antonio Caro afirma que se encuentra bien y que el grupo realiza trabajo progresivo para llegar en la mejor forma posible al reinicio de la competición y afrontar así, el reto que tienen por delante con la máxima ilusión y con el mayor compromiso.

“El equipo que menos lesionados tenga en estas jornadas va a ser un punto a favor"

Caro opina que el factor que va a ser determinante en las 11 jornadas que faltan por disputar, es el tema de las lesiones, “el equipo que menos lesionados tenga en estas jornadas y mayor número de activos disponibles para cada partido, va a ser un punto bastante grande a favor porque son muchos partidos en poco días y se va a necesitar de todos, tenemos cuidarnos para que cada jornada estemos disponibles”.

En Holanda y Francia han decidido dejar la competición tal y como está y no reanudarla, en lo personal José Antonio Caro deseaba volver a ver rodar el balón “estaba deseando volver a entrenar y competir, siempre y cuando se tomen unas pautas de seguridad, pero riesgo cero no podemos pedir”.

El defensa andaluz piensa que va a ser complicado controlar el contacto físico en la celebración de los goles, “va a ser extraño y más cuando te estás jugando un objetivo y viendo el campo vacío, así que tendremos que llevarlo de la mejor forma posible”.

“El factor cancha ya no existe, ahora seremos 11 contra 11 y en cada partido no va a influir si se juega dentro o fuera de casa” afirma Caro

Esta semana Maikel Mesa comentaba que el factor cancha se va a perder al jugar sin público y la competición se va a igualar todavía más, Caro comparte su opinión, “el factor cancha ya no existe, no notas el calor del público en casa y fuera esa presión, ahora seremos 11 contra 11 y en cada partido no va a influir si se juega dentro o fuera de casa”.

Esta campaña, el Albacete ha tenido problemas con el gol y carencias en defensa, “cada temporada es un mundo, cuando un equipo recibe gol, el foco de atención está en la línea defensiva de 4, pero al final todos atacamos y todos defendemos, los goles los anotan los de arriba y defienden los de abajo, pero somos todos un equipo y trabajamos en una base común para intentar corregir los errores y ser cada vez más sólidos”, Caro defiende la unidad del equipo.

El defensa José Antonio Caro finaliza contrato esta temporada, “ahora pienso en conseguir el mejor estado de forma y el objetivo con el Albacete. Lo que tenga que venir, ya vendrá” comenta el jugador.

Por último, Caro opina que “en este tramo final de liga todos vamos a tener que ser importantes”.