Carlos del Valle: "Tengo una deuda pendiente con el Fundación Albacete BP"

El equipo femenino del Albacete Balompié militará en una nueva Segunda División, que estará dividida en 2 grupos, norte y sur. Un nuevo modelo de competición que ha sido aprobado en una Asamblea Extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol.

Carlos del Valle a mitad de temporada puso su puesto de entrenador a disposición del club. El que fuese entrenador del equipo, ahora asume el cargo de director deportivo. Ante esta nueva etapa afirma que, "es un proyecto que me ilusiona muchísimo, me apasiona, tengo una deuda pendiente con el Fundación Albacete BP. Creo que mucha gente tenemos una deuda pendiente en este equipo y puedo asegurar que desde otra parcela diferente, no menos ilusionante, vamos a hacer todo lo posible porque cumplamos el objetivo de volver a la máxima categoría".

Alba Redondo ha vuelto a ser convocado por la Selección Española para el amistoso, que el combinado nacional jugará el 17 de mayo ante Camerún, en el estadio Pedro Escartín de Guadalajara.

El Albacete Femenino va a hablar con cada una de sus actuales jugadoras de la cara a la próxima temporada. "No nos hemos sentado con ninguna jugadora. Somos conscientes de que Alba Redondo es una jugadora de gran nivel dentro de Primera División. Nosotros queremos que Alba esté con nosotros, cuando nos sentemos con ella y sepamos lo que también pasa por su cabeza y como está ella, podremos tomar una decisión. Creo que todos tenemos una deuda con el equipo y nosotros contamos con que toda la plantilla que formaba parte el año pasado del Fundación Albacete BP tiene intención de querer continuar. Una vez que nos juntemos con ellas a nivel individual podremos decidir o decir lo que pasa con cada una de ellas" afirma Carlos del Valle.

Carlos del Valle ha dicho que su función va a constar en crear y sentar las bases de trabajo de cantera, con el fin de crecer de cara a un futuro, pero sin descuidar el trabajo con el primera equipo, para hacer que sea muy competitivo y vuelva a la máxima categoría. Respecto al entrenador que buscan, "ya nos hemos reunido con algunos perfiles y aún nos tenemos que reunir con alguno más porque no queremos fallar. No nos queremos precipitar, a ser posible queremos un perfil de entrenador que conozca el fútbol femenino aunque no este dentro de él, pero que si que tenga conocimientos. Sobre todo un perfil de entrenador que sea muy trabajador, que venga dispuesto a vaciarse, a dejarse la piel por devolver al club al sitio que se merece" concluye el director deportivo.